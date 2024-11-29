У 2022 році українська громада у Фінляндії заснувала гуманітарну службу допомоги Україні – Auta Ukrainaa (з фінської – “Допоможи Україні”). Невдовзі ініціатива перетворилася на масштабний координаційний центр, який збирає як особисті, так і корпоративні пожертви.

Служба безкоштовна для всіх донорів і організацій. Унікальність сервісу полягає в тому, що критично важливі матеріали доставляються безпосередньо в Україну, оминаючи польські логістичні центри, що дозволяє оперативно доставляти допомогу в потрібні місця. Про діяльність центру розповів Сергій Шевченко, головний координатор Логістичного центру, в коментарі для Світового Конґресу Українців.

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Більшість наших волонтерів займаються волонтерською діяльністю ще з 2014 року. Проте, як і багато хто, з лютого 2022 року ми почали працювати у значно більших масштабах. Завдяки фінській підтримці – уряду, підприємствам та громадянам – ми маємо можливість реалізовувати наші проєкти. Ми працюємо вже з четвертим складом, оскільки нам доводилось неодноразово переїжджати.

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Ми передавали фуру, машини, генератори для ЗСУ. Транспортуємо різноманітне обладнання, які були доставлені з дата-центрів Фінляндії до України, а також багато іншого. Наша діяльність базується на людях, і це, безумовно, основне досягнення — результат спільних зусиль усіх, хто бере участь. Ядро нашого логістичного центру складають приблизно 30 осіб, але часто до нас приєднуються й інші волонтери.

Найбільше, що нам вдалося зробити, це розробка двох унікальних програм, друга – з допомогою наших фінських партнерів. Перша з них – це наша внутрішня система реєстрації, яка автоматизує процеси обліку та інвентаризації. Це дозволяє нам працювати з будь-якого пристрою – телефону, планшета чи комп’ютера, і з будь-якої точки світу. Цю систему дуже оцінили наші отримувачі допомоги.

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Друга важлива розробка — це сайт autaukrainaa.fi/ (що в перекладі з фінської означає “Допоможи Україні”). Цей сайт працює як інтернет-магазин, але без купівлі товарів. За пожертву люди можуть вибрати необхідні речі, сформувати кошик і отримати чіткі інструкції, як їх надіслати нам. Найголовніше – сайт містить актуальний список потреб для України та дозволяє відправляти вантажі безкоштовно з будь-якої точки Фінляндії через фінську пошту. Ви просто приходите на пошту, називаєте код і відправляєте посилку на наш склад.

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Там ми приймаємо вантажі, перевіряємо їх на терміни придатності та цілісність упаковки, після чого перепаковуємо та реєструємо за допомогою нашої системи. Хоча наша кількість вантажів може бути меншою, ніж у великих організацій, але ми ретельно перевіряємо кожен вантаж, щоб уникнути небажаних ситуацій. Це необхідно через наявність певних ризиків, пов’язаних зі східними сусідами Фінляндії. Ми мали неодноразові проблемні ситуації з ними.

У нас чітка звітність, через яку ми заслужили репутацію. Крім того, зараз більшість наших пожертв – корпоративні, а не персональні.

Наша основна мета – правильно направляти допомогу. Якщо ми отримуємо, наприклад, колеса для авто, то вони йдуть до ЗСУ, а ліжка – в лікарні, а не навпаки. Ми особисто завантажуємо вантажі, відстежуємо їх доставку та публікуємо звіти. Це все ми робимо завдяки нашим волонтерам, працюючи після основної роботи, так само як і багато інших волонтерів по всьому світу.

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Ми отримуємо звіти з України, які підтверджують ефективність нашої роботи, і це додає нам мотивації. Ми всі дуже сподіваємося, що можемо зробити свій гідний внесок у перемогу України.

Під час офіційного візиту до Фінляндії в рамках адвокаційної місії Президент СКУ Павло Ґрод відвідав Логістичний центр і подякував за підтримку України.