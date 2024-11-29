На тимчасово окупованій території Донеччини люди залишилися без питної води. Ситуація з водопостачанням критична, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Критична ситуація з водою на окупованій Донеччині - що відомо

«У тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці терпіння мешканців на межі. Тут люди залишилися без питної води. Більше того, у кранах пропала й та, яку можна було використовувати для побутових потреб», - ідеться у повідомленні.

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Російська окупаційна влада не забезпечує навіть мінімального підвозу води, що викликає обурення місцевого населення.

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«Люди, попри страх репресій, готові до бунту. На що колаборанти реагують черговими обіцянками», - підкреслюють у Центрі національного спротиву.

Особливо важко доводиться людям з інвалідністю, які не можуть самостійно добувати воду.

«А тим часом ворог вбиває екосистему загарбаних територій, що тільки погіршує ситуацію із прісною водою на ТОТ України. На плавучий полігон для промислових викидів, побутового сміття та каналізаційних стоків перетворилася річка Кальміус.

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Російські окупанти саме у річці намагаються приховати сліди своєї терористичної діяльності», - зазначають у ЦНС.

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Центр національного спротиву закликає українців допомагати деокупації, зокрема, повідомляти інформацію про колаборантів.

«Допомагайте! Маєте інформацію про колаборантів, які впроваджують людиноненависницьку політику Кремля на ТОТ, подавайте її за вказаним посиланням», - наголосили в ЦНС.

Росія проводить масштабну перереєстрацію майна українців - що відомо

18 жовтня ЦНС повідомляв, що у Луганській області російські окупанти хочуть провести інвентаризацію усього «безхазяйного» майна.

Масштабну перереєстрацію всього українського майна планують закінчити до 2025 року.

Спеціальний житловий фонд так званого «безхазяйного» житла вже створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

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На ТОТ Донецької та Луганської областей російські окупанти планують незаконно відібрати понад 50 тисяч об'єктів нерухомості.