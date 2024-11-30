Російські війська вбили жителя Зарічного на Донеччині.
Напередодні ворог вдарив по селищу з артилерії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в поліції.
Обстріли Донецької області
Три артобстріли пережив Покровськ.
Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю та газопровід.
На Костянтинівку війська агресора скинули авіабомбу. Потім накрили місто з артилерії.
Advertisement
Пошкодили будинок, підприємство та електромережу.
Окупанти атакують Херсон з дронів
Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні.
Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували.
Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі міста.
Більше по темі
Російські "Шахеди" вдарили по Одеській області: є поранені
Чотирьох постраждалих госпіталізували, а одна жінка перебуває у важкому стані.
Згодом в ОВА повідомили про ще двох постраждалих внаслідок ворожої атаки в Антонівці.