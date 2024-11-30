Російські війська вбили жителя Зарічного на Донеччині.

Напередодні ворог вдарив по селищу з артилерії. 

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Про це повідомили в поліції. 

Обстріли Донецької області

Три артобстріли пережив Покровськ. 

Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю та газопровід.

На Костянтинівку війська агресора скинули авіабомбу. Потім накрили місто з артилерії.

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Пошкодили будинок, підприємство та електромережу.

Окупанти атакують Херсон з дронів  

Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні. 

Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували. 

Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі міста. 

Російські
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Чотирьох постраждалих госпіталізували, а одна жінка перебуває у важкому стані.

Згодом в ОВА повідомили про ще двох постраждалих внаслідок ворожої атаки в Антонівці.

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