Російські війська вбили жителя Зарічного на Донеччині.

Напередодні ворог вдарив по селищу з артилерії.

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Про це повідомили в поліції.

Обстріли Донецької області

Три артобстріли пережив Покровськ.

Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю та газопровід.

На Костянтинівку війська агресора скинули авіабомбу. Потім накрили місто з артилерії.

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Пошкодили будинок, підприємство та електромережу.

Окупанти атакують Херсон з дронів

Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні.

Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували.

Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі міста.

Більше по темі Російські "Шахеди" вдарили по Одеській області: є поранені Чотирьох постраждалих госпіталізували, а одна жінка перебуває у важкому стані.

Згодом в ОВА повідомили про ще двох постраждалих внаслідок ворожої атаки в Антонівці.