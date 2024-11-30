Від ранку росіяни обстрілюють Херсон та область.

Вдень вдарили по Антонівці. Поцілили по зупинці.

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Про це повідомили в прокуратурі.

Удар по зупинці в Антонівці

За даними слідства, російські військові вдарили по селищу близько 11:15.

З артилерії атакували одну із зупинок.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік та жінка.

Ще одна цивільна поранена. Її госпіталізували.

Обстріли Херсонщини 30 листопада

Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні.

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Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували.

Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі.

Ще двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки в Антонівці.

Згодом міська влада повідомила, що опівдні окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район міста. Поранений чоловік.

У Білозерці постраждала місцева жителька. За даними ОВА, потерпілій надали допомогу на місці.