Від ранку росіяни обстрілюють Херсон та область.

Вдень вдарили по Антонівці. Поцілили по зупинці. 

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Про це повідомили в прокуратурі. 

Удар по зупинці в Антонівці 

За даними слідства, російські військові вдарили по селищу близько 11:15. 

З артилерії атакували одну із зупинок. 

Внаслідок обстрілу загинув чоловік та жінка. 

Ще одна цивільна поранена. Її госпіталізували. 

Обстріли Херсонщини 30 листопада

Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні. 

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Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували. 

Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі. 

Ще двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки в Антонівці. 

Згодом міська влада повідомила, що опівдні окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район міста. Поранений чоловік. 

У Білозерці постраждала місцева жителька. За даними ОВА, потерпілій надали допомогу на місці. 

Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
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