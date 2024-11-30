Від ранку росіяни обстрілюють Херсон та область.
Вдень вдарили по Антонівці. Поцілили по зупинці.
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Про це повідомили в прокуратурі.
Удар по зупинці в Антонівці
За даними слідства, російські військові вдарили по селищу близько 11:15.
З артилерії атакували одну із зупинок.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік та жінка.
Ще одна цивільна поранена. Її госпіталізували.
Обстріли Херсонщини 30 листопада
Зранку росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні.
Постраждало четверо людей. Їх госпіталізували.
Також під удар ворожого безпілотника потрапив літній чоловік у Дніпровському районі.
Ще двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки в Антонівці.
Згодом міська влада повідомила, що опівдні окупанти вкотре атакували з безпілотника Дніпровський район міста. Поранений чоловік.
У Білозерці постраждала місцева жителька. За даними ОВА, потерпілій надали допомогу на місці.