Війна в Україні може закінчитися у 2025 році. Однак, завершення бойових дій залежить від тиску на Росію та рішень міжнародних партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

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Коли закінчиться війна в Україні: відповідь президента

У Володимира Зеленського запитали, коли закінчиться війна в Україні?

«У нас є всі можливості закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це зробити, але тільки разом з Європою, США, звичайно, з Україною як головною частиною цієї угоди», - сказав глава держави.

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На думку президента, майбутній президент США Дональд Трамп може тиснути на Путіна через посилення України.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що для переговорів з РФ Україна повинна мати сильну позицію.

«Нам потрібно мати сильну позицію. Якщо ми матимемо сильну позицію, тоді він (Путін - ред.)буде нас слухати. Інакше, він просто говоритиме», - сказав Зеленський.

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Зеленський: Україні потрібна зброя та техніка, проблема не в кількості людей

Президент розповів, що Україна просила партнерів укомплектувати та оснастити 10 військових бригад. Проте Захід повністю забезпечив лише 2,5 бригади.

За словами Володимира Зеленського, проблема України полягає саме в забезпеченні військових зброєю та технікою, а не в кількості бійців.

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Президент пояснив, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюють, враховуючи необхідність зберегти якомога більше життів.