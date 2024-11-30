Внаслідок російського обстрілу у Мирнограді на Донеччині загинуло двоє людей.

Ще троє - поранені.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окупанти вдарили по місту кілька разів. Гатили з артилерії.

Удар по Мирнограду

За даними слідства, росіяни атакували місто о десятій ранку.

Засіб ураження влучив по городу. Біля домоволодіння загинула 65-річна жінка.

Через годину під прицілом військ РФ знову опинився приватний сектор населеного пункту. Тоді постраждали двоє місцевих жителів - 35 й 37 років.

Advertisement

Через деякий час ворог завдав ще одного удару. Загинула 56-річна жінка. Травмований 51-річний чоловік.

Пошкоджено приватний будинок, автомобіль та магазин.

Обстріли Донеччини за добу

Напередодні внаслідок ворожих обстрілів в області загинула одна людина.

Жертвою окупантів став мешканець Зарічного.

Ворог атакував селище з артилерії. Також з артилерії війська РФ вдарили по Покровську. На Костянтинівку скинули авіабомбу.

Більше по темі Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні Внаслідок атаки постраждало четверо людей, їх госпіталізували.

Через обстріли в регіоні за добу пошкоджено 11 цивільних об’єктів.