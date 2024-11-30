Внаслідок російського обстрілу у Мирнограді на Донеччині загинуло двоє людей.
Ще троє - поранені.
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Окупанти вдарили по місту кілька разів. Гатили з артилерії.
Удар по Мирнограду
За даними слідства, росіяни атакували місто о десятій ранку.
Засіб ураження влучив по городу. Біля домоволодіння загинула 65-річна жінка.
Через годину під прицілом військ РФ знову опинився приватний сектор населеного пункту. Тоді постраждали двоє місцевих жителів - 35 й 37 років.
Через деякий час ворог завдав ще одного удару. Загинула 56-річна жінка. Травмований 51-річний чоловік.
Пошкоджено приватний будинок, автомобіль та магазин.
Обстріли Донеччини за добу
Напередодні внаслідок ворожих обстрілів в області загинула одна людина.
Жертвою окупантів став мешканець Зарічного.
Ворог атакував селище з артилерії. Також з артилерії війська РФ вдарили по Покровську. На Костянтинівку скинули авіабомбу.
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
Через обстріли в регіоні за добу пошкоджено 11 цивільних об’єктів.