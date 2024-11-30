Внаслідок російського обстрілу у Мирнограді на Донеччині загинуло двоє людей. 

Ще троє - поранені. 

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Окупанти вдарили по місту кілька разів. Гатили з артилерії. 

Удар по Мирнограду

За даними слідства, росіяни атакували місто о десятій ранку. 

Засіб ураження влучив по городу. Біля домоволодіння загинула 65-річна жінка. 

Через годину під прицілом військ РФ знову опинився приватний сектор населеного пункту. Тоді постраждали двоє місцевих жителів - 35 й 37 років.

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Через деякий час ворог завдав ще одного удару. Загинула 56-річна жінка. Травмований 51-річний чоловік. 

Пошкоджено приватний будинок, автомобіль та магазин.

Обстріли Донеччини за добу

Напередодні внаслідок ворожих обстрілів в області загинула одна людина. 

Жертвою окупантів став мешканець Зарічного. 

Ворог атакував селище з артилерії. Також з артилерії війська РФ вдарили по Покровську. На Костянтинівку скинули авіабомбу. 

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Внаслідок атаки постраждало четверо людей, їх госпіталізували.

Через обстріли в регіоні за добу пошкоджено 11 цивільних об’єктів. 

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