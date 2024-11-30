Урядові війська Сирії заявили про відхід з Алеппо для підготовки контрнаступу проти повстанців.

Про це пише Reuters.

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Сирійська регулярна армія публічно визнала втрату контролю над більшою частиною Алеппо внаслідок наступу угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке очолює опозиційні сили у Сирії.

Повстанці у Сирії зайшли в Алеппо

Урядові війська Сирії отримали наказ про «безпечне відведення» з основних районів міста, в які увійшли повстанці.

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Раніше повідомляли, що повстанці в Сирії, які виступають проти президента Башара Асада, дійшли до центру Алеппо. Вони заявляли про повний контроль над населеним пунктом і про численні трофеї в техніці.

В Алеппо закрили аеропорт і перекрили дороги, що ведуть до міста.

Reuters із посиланням на джерела зазначає, що Росія пообіцяла передати Башару Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити просуванню повстанців.

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Очікується, що нова техніка почне прибувати протягом найближчих трьох днів.

Сирійські повстанці розпочали наступ проти військ Асада

Цього тижня вперше за останні роки сирійські повстанці перейшли у широкомасштабний наступ проти урядових військ Башара Асада. Вони прорвали лінію фронту та просунулися вглиб контрольованих урядом земель.

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Це перший масштабний наступ з березня 2020 року, коли Росія та Туреччина домовились про припинення вогню в регіоні.

Повстанці, очолювані угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», заявили, що їхні дії є відповіддю на посилення бомбардувань з боку російської та сирійської авіації.