Адміністрація чинного президента США Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, повідомляє АВС, цитуючи радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Ядерна зброя для України від США − подробиці

Салліван заявив, що питання про надання Україні ядерної зброї не розглядається. За його словами, Сполучені Штати зосереджені на забезпеченні України традиційними видами озброєння, необхідними для ефективної самооборони та протистояння російській агресії.

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Він додав, що Байден сподівається збільшити допомогу для України за час своєї каденції.

Салліван запевнив, що протягом наступних п'ятдесяти днів Сполучені Штати докладуть максимум зусиль для забезпечення України всіма необхідними засобами, аби зміцнити її позиції на полі бою та посилити переговорні позиції.

Радник з нацбезпеки зауважив про значне збільшення військової допомоги, щоб до приходу новообраного президента США Дональда Трампа "витратити кожен долар", який надав Конгрес для допомоги Україні.

Більше по темі Трамп переміг – що далі для України (і для Путіна, Орбана і Сі Цзіньпіна)? Після президентських виборів у США українцям треба добряче подумати: покладали надії на Гарріс, а тепер мусять сподіватися хоч на щось від Трампа.

Салліван зазначив, що нова команда матиме власний підхід до вирішення питань, і він не може передбачити деталей їхньої політики. Проте він наголосив на важливості забезпечення максимально сприятливих умов для України на момент передачі повноважень.

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Сполучені Штати не планують надавати Україні ядерну зброю

Погрози російського президента Владіміра Путіна призвели до хвилі розмов про ядерну війну та про можливість повернення Україні ядерної зброї.

Президент Росії Владімір Путін заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати "центри прийняття рішень" у Києві.

Зокрема, очільник Кремля погрожує ударами ракетою "Орєшнік" у відповідь на українські дальні удари по РФ.

ISW вважає, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну. Зокрема, російське керівництво розхвалює балістичну ракету "Орєшнік", аби штучно завищити свої можливості.