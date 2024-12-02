Служба безпеки України затримала п’ятьох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали об’єкти у Кіровоградській та Вінницькій областях.

СБУ ліквідувала мережу підпалювачів на Кіровоградщині та Вінниччині − подробиці

Для скоєння злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією від росіян.

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Після цього зловмисники сподівалися отримати гроші від російських кураторів, але так і не дочекалися їх.

У Кіровоградській області затримали експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

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Згодом вони планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти.

Їх затримали, коли ті готувалися пустити потяг з рейок.

На Вінниччині викрили трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років, які підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

Більше по темі СБУ затримала ще п’ять проросійських агітаторів, які виправдовували війну У затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Після виконання завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України.

Яке покарання чекає на підпалювачів на Кіровоградщині та Вінниччині

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентку ГРУ, яка шпигувала за оборонцями ЗСУ в Лимані

Служба безпеки України повідомляла про затримання агентки Головного розвідувального управління Росії на Донеччині.

Вона обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони. Агентка звертала увагу на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку.

СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який для коригування ворожих ударів по Миколаєву зробив "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки.