Під час ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України 28 листопада кілька ракет впали на території Росії невдовзі після запуску. Як стверджує український військовий блогер Полковник ГШ, таке трапляється майже щоразу.

Чому Росія запускає ракети лише на водоймами

Схема польоту російських стратегічних бомбардувальників, які запускають ракети по Україні, виглядає нелогічною. Чому, наприклад, літаки з військового аеродрому в Енгельсі, який знаходиться всього за 560 кілометрів від українського кордону і за 1 000 кілометрів від Києва, летять майже 1 300 кілометрів на південь, до Каспійського моря, щоб запустити ракети на українську столицю з відстані 2 000 кілометрів?

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Відповідь дуже проста: ракети, які вони запускають – чи то зі старих запасів, чи то відносно нового виробництва – є технічно ненадійними, а тому «Постійна операційна процедура» (ПОП) російських повітряно-космічних сил передбачає запуск ракет над великими водоймами, такими як Волгодонське водосховище або Каспійське море, щоб зменшити ризики влучання «у своїх» в разі неналежного спрацювання ракети.

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Це правило було запроваджене ще у 2015 році, задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. 20 листопада щойно прийнята на озброєння російська крилата ракета повітряного базування Х-101 була запущена в напрямку Сирії, ймовірно, зі стратегічного бомбардувальника Ту-160 або Ту-95. Багато хто вважав, що це було просто невдалим випробуванням нової зброї, яке не мало жодної військової мети.

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Не долетівши до цілі, ракета впала поблизу околиць іранського міста Шуш, і її 400-кілограмова боєголовка з осколково-фугасним зарядом здетонувала від удару. Тоді ж американська розвідка повідомляла, що кілька крилатих ракет морського базування «Калібр», запущених по Сирії, також впали в Ірані, пошкодивши будівлі й спричинивши жертви серед цивільного населення. Вважається, що саме через ці випадки була видана директива про «запуск над водною поверхнею».

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Під час удару 28 листопада ракета впала на території РФ

Однак навіть ці запобіжні заходи виявилися недостатніми. Під час атаки на Україну 28 листопада, в якій було задіяні близько 200 ракет і безпілотників, одна з ракет Х-101 впала і вибухнула в районі Ікі-Бурула, що в Калмикії, приблизно за 650 кілометрів на північний захід від ймовірної точки запуску в Каспійському морі. В російських соцмережах ходять чутки, що це була не єдина ракета, яка впала під час атаки.

Хоча російська влада часто намагається приховати такі інциденти, цього разу місцеві жителі опублікували фотографії уламків ракети і великої вирви на місці її падіння.