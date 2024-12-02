2 грудня В Естонії розпочалися двотижневі навчання НАТО "Блискавка", пише ERR із посиланням на пресслужбу Генштабу Сил оборони Естонії.

Навчання НАТО "Блискавка": посилення оборони на сході

Навчаннями керує естонська дивізія. У маневрах беруть участь військові з Естонії, Латвії, США, Франції та Великої Британії.

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Командир штабу естонської дивізії полковник Янно Мярк зазначив, що в ході навчань французькі війська відпрацюють швидке перекидання своїх підрозділів до Естонії морем і повітрям, а також готовність спільно з естонськими та іншими союзницькими силами захищати територію НАТО.

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Навчання відбуваються у Північній і Північно-Східній Естонії та триватимуть з 2 по 15 грудня.

До маневрів залучені сухопутні, військово-повітряні та морські підрозділи.

На першому тижні навчання перекидатимуть підрозділи та вирішуватимуть бойові завдання. На другому тижні на військовому полігоні Сіргала відбудуться стріляння.

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Навчання має виключно оборонний характер, а під час виконання вправ використовуватимуть імітаційні засоби, зокрема патрони без набоїв. У маневрах візьмуть участь близько 2 тис. військовослужбовців Естонії та країн-союзниць.

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У межах навчань транспортні літаки та винищувачі союзників проведуть низку тренувальних польотів у повітряному просторі Естонії, частина яких пройде на малих висотах, а кораблі ВМС Естонії та Франції відпрацюють спільні та бойові дії у Фінській затоці.

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