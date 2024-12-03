Пентагон розповів на що спрямують 24 млрд доларів для України, які раніше адміністрація чинного президента Штатів Джо Байдена попросила в Конгресу.

Про це пише Голос Америки, посилаючись на представників міноборони США.

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Куди США спрямують $24 млрд для України − подробиці

8 млрд доларів пропонують спрямувати на програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).

Інші 16 млрд − на поповнення складів США для формування нових пакетів допомоги за програмою PDA (Програма президентських повноважень).

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USAI замовляє та закуповує зброю у виробників, після чого постачає її Україні.

Водночас PDA дозволяє передавати озброєння з уже наявних запасів США, але для поповнення цих складів та формування нових пакетів PDA необхідне додаткове фінансування, яке має схвалити Конгрес.

Представник Міністерства оборони США повідомив, що виділення фінансування Україні приносить користь не лише Україні, допомагаючи їй захищати свій суверенітет та послаблюючи російську армію, а й США. За його словами, ці інвестиції сприяють модернізації американських систем озброєння, розвитку оборонно-промислового комплексу та створенню нових робочих місць.

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Більше по темі Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн Він містить боєприпаси для РСЗВ HIMARS та артилерії, безпілотні системи, протипіхотні міни та протитанкові комплекси Javelin.

Байден закликав Конгрес надати $24 млрд на допомогу Україні

Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.

Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика.