НАТО може не підтримати запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання в Брюсселі 3 грудня, повідомляє Reuters.

НАТО не готове прийняти Україну до Альянсу − подробиці

За даними Reuters, попри звернення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із закликом надати запрошення до НАТО, згоди між 32 країнами Північноатлантичного союзу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі нема.

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Один із високопоставлених дипломатів НАТО зауважив, що на досягнення консенсусу підуть тижні та місяці.

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За його словами, на зустрічі обговорять посилення підтримки України, щоб вона була в сильнішій позиції у 2025 році для можливих переговорів.

"Найкращий спосіб зробити це − збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", − підсумував посадовець.

Київ не погодиться на часткове членство в НАТО − подробиці

Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.

Більше по темі "Нашій армії бракує сил" – Зеленський Український президент визнає, що Україна переживає "складний період" війни, але "капітуляції України не буде".

На думку президента України Володимира Зеленського, часткове запрошення в НАТО означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

Раніше інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни може закінчитися, якщо Україна приєднається до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно.

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Зеленський не виключає, що війна в Україні може закінчитися у 2025 році. Однак, вважає, що це залежить від тиску на Росію та рішень міжнародних партнерів.