Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

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Запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе, - Зеленський

На думку глави держави, часткове запрошення в НАТО означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

«Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території, не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій», - зазначив Зеленський.

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Водночас президент вважає можливим вступ до НАТО без дії п'ятої статті Альянсу, яка передбачає колективний захист. Мовляв, цей пункт під час війни може поширюватись не на всю українську територію.

Більше по темі Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Президент України також змінив заступника Головнокомандувача Збройних Сил.

«Ми розуміємо, що 5 поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО», - зазначив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Київ не отримував від партнерів будь-яких пропозицій про формат можливого членства в НАТО.

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Коли може закінчитися війна: відповідь президента

Раніше інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни може закінчитися, якщо Україна приєднається до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно.

Він вважає, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо підконтрольну Україні територію візьмуть «під парасольку НАТО». Це дасть змогу згодом продовжити повернення окупованих регіонів дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський не виключає, що війна в Україні може закінчитися у 2025 році. Однак, вважає, що це залежить від тиску на Росію та рішень міжнародних партнерів. Президент вкотре наголосив, що для переговорів з РФ Київ повинен мати сильну позицію.