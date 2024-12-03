Україна не погодиться на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Україна вимагає повноправного членства в НАТО

5 грудня виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Документ мав забезпечити гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерного арсеналу.

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Міністерство зазначило, що Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, грубо порушила цей документ та норми міжнародного права, розпочавши агресію проти України у 2014 році, яка переросла у повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Невиконання Будапештським меморандумом власних функцій спричинило зростання безпекових загроз для всіх країн і регіонів, а не лише України.

Більше по темі Готуються до миру – російським політикам наказали формувати "образ перемоги" На семінарі в Кремлі, присвяченому підготовці до виборів у Державну Думу, також обговорювалися «антимігрантські настрої» і президентська директива щодо позитивного висвітлення результатів війни.

"Ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва... Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язальні гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки", − додало міністерство.

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У заяві МЗС також звернулося до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки.

Українські дипломати зауважили, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України та ефективним стримувальним фактором для подальшої російської агресії є повноправне членство України в НАТО. Вони наголосили, що гіркий досвід Будапештського меморандуму не дозволяє їм погодитися на будь-які альтернативи повноправному членству.

Міністерство підсумувало, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Москву ілюзій щодо можливості перешкоджання євроатлантичній інтеграції України.

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Відомство назвало це єдиним шансом "зупинити ерозію" принципів ядерного нерозповсюдження та відновлення довіри до ядерного роззброєння.

Запрошення України до НАТО − що треба знати

НАТО може не підтримати запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання в Брюсселі 3 грудня.

Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.

На думку президента України Володимира Зеленського, часткове запрошення в НАТО означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

Раніше інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни може закінчитися, якщо Україна приєднається до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно.