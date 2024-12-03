2 грудня в Києві відбувся дебютний фестиваль HumanKind Fest, де юні музиканти віком від 10 до 14 років з усієї країни продемонстрували свої вокальні здібності.
Переможницею стала десятирічна киянка Таїс Клочкова, яка отримає професійну підтримку для розвитку своєї музичної кар’єри. Вона виконала пісню “Водограй” авторства Володимира Івасюка та вразила членів журі яскравим, чуттєвим та щирим виконанням та артистичністю на сцені.
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Ініціатором фестивалю стала співачка Ангеліна Усанова, яка бажає підтримати молодих талантів у цей непростий час.
У виконанні дітей прозвучали хіти Володимира Івасюка, Тіни Кароль, SHUMEI, NK, гурту “Антитіла”, Миколи Мозгового, Олександра Пономарьова, Оксани Білозір та Назарія Яремчука.
Однією з “фішек” фестивалю HumanKind Fest стали виступи конкурсантів у супроводі Kaska Band – музикантів, які співпрацюють із ТОП-зірками України, що надало юним артистам унікального професійного досвіду.
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Організатором заходу виступила команда української національної професійної музичної премії YUNA на чолі з продюсером Павлом Шильком.
“Сам факт виступу на такому рівні є важливим складником набуття професійного досвіду для будь-якого початківця, до того ж всі учасники отримають заохочувальні призи від партнерів заходу, відтак переможених у фестивалі не буде”, – розповів Павло Шилько.
Музичний фестиваль HumanKind Fest надалі буде проходити двічі на рік, конкурс обʼєднає на професійній сцені обдарованих дітей з усіх куточків країни та відкриє нові юні таланти. Генеральним медіапартнером фестивалю виступила радіостанція “Радіо Пʼятниця”.