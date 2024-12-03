2 грудня в Києві відбувся дебютний фестиваль HumanKind Fest, де юні музиканти віком від 10 до 14 років з усієї країни продемонстрували свої вокальні здібності.

Переможницею стала десятирічна киянка Таїс Клочкова, яка отримає професійну підтримку для розвитку своєї музичної кар’єри. Вона виконала пісню “Водограй” авторства Володимира Івасюка та вразила членів журі яскравим, чуттєвим та щирим виконанням та артистичністю на сцені.