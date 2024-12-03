Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців вважає, що виникнення коронавірусу SARS-CoV-2. має лабораторне походження, йдеться в доповіді Спецпідкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.
Сполучені Штати вважають, що витік стався з лабораторії в місті Ухань у Китаї.
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США: Китай приховував правду про витік коронавірусу
Як зазначається, вірус має біологічну характеристику, яку не можна знайти в природі.
Комітет зауважив, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини, що суперечить даним про попередні пандемії.
В Ухані розташована головна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка раніше проводила дослідження посилення функціональності вірусів "за неадекватних рівнів біобезпеки".
Дослідники інституту вірусології в Ухані хворіли на подібний вірус восени 2019 року, ще за кілька місяців до того, як COVID-19 виявили масштабно.
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Комітет додав, що за всіма науковими критеріями, якби існували докази природного походження, їх вже б знайшли.
AstraZeneca припиняє продаж вакцини проти COVID-19
AstraZeneca раніше ініціювала всесвітнє вилучення своєї вакцини проти COVID-19 через "надлишок доступних оновлених вакцин" після пандемії.
Раніше у судових документах AstraZeneca визнала, що вакцина може призвести до побічних ефектів, таких як утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.
Завдяки вакцинації в Європі зберегли життя щонайменше 1,4 млн людей, як заявляв директор європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюґе.
За період з 29 січня по 4 лютого цього року виявили 20 229 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це на 2 563 більше, ніж у попередній період.