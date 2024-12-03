Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців вважає, що виникнення коронавірусу SARS-CoV-2. має лабораторне походження, йдеться в доповіді Спецпідкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Сполучені Штати вважають, що витік стався з лабораторії в місті Ухань у Китаї.

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США: Китай приховував правду про витік коронавірусу

Як зазначається, вірус має біологічну характеристику, яку не можна знайти в природі.

Комітет зауважив, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини, що суперечить даним про попередні пандемії.

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В Ухані розташована головна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка раніше проводила дослідження посилення функціональності вірусів "за неадекватних рівнів біобезпеки".

Дослідники інституту вірусології в Ухані хворіли на подібний вірус восени 2019 року, ще за кілька місяців до того, як COVID-19 виявили масштабно.

Більше по темі Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн Він містить боєприпаси для РСЗВ HIMARS та артилерії, безпілотні системи, протипіхотні міни та протитанкові комплекси Javelin.

Комітет додав, що за всіма науковими критеріями, якби існували докази природного походження, їх вже б знайшли.

AstraZeneca припиняє продаж вакцини проти COVID-19

AstraZeneca раніше ініціювала всесвітнє вилучення своєї вакцини проти COVID-19 через "надлишок доступних оновлених вакцин" після пандемії.

Раніше у судових документах AstraZeneca визнала, що вакцина може призвести до побічних ефектів, таких як утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.

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Завдяки вакцинації в Європі зберегли життя щонайменше 1,4 млн людей, як заявляв директор європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюґе.

За період з 29 січня по 4 лютого цього року виявили 20 229 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це на 2 563 більше, ніж у попередній період.