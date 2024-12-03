Німецький суд виніс обвинувальний вирок чотирьом підліткам, які скоїли жорстоке вбивство двох українських баскетболістів, Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, у місті Ессен.

Про це повідомляє WDR.

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Німецький суд засудив вбивць українських баскетболістів

Суддями було встановлено, що підлітки, озброївшись ножами та кийками, напали на українців, не маючи жодних мотивів.

Прокуратура спочатку розглядала версію про ксенофобію, але суд не знайшов достатніх доказів для такого висновку.

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Двох підлітків засудили до десяти років ув'язнення, а ще двох – до восьми з половиною років.

Незважаючи на вибачення підсудних, суд визнав їх винними у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Вбивство українських баскетболістів у Німеччині - що відомо

10 лютого на двох українських баскетболістів напала група людей. 17-річний гравець юнацьких збірних Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні.

Більше по темі Президент СКУ закликав Північну Європу збільшити допомогу Україні Йдеться про збільшення обсягів допомоги до 1% від обсягу їхнього ВВП.

12 лютого поліція затримала підозрюваного. Слідчі дії взяло на особливий контроль міністерство закордонних справ України.

Його друг і товариш по команді 18-річний Артем Козаченко помер 17 лютого від септичної поліорганної недостатності.