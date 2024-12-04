Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що для успішного протистояння Росії Україна має схвалити «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Про це він заявив на брифінгу Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО, передає Радіо Свобода.

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Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації – Блінкен

«Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання», – сказав держсекретар США.

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Блінкен зазначив, що це критично важливо, «тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії».

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який заявляв, що Україна має зробити більше, щоб зміцнити свої позиції.

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Салліван зазначав, що жодна система озброєнь не може змінити ситуацію в цій битві, оскільки йдеться про людські ресурси.

Зеленський казав, що зниження мобілізаційного віку не буде

19 листопада Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Він назвав десять пунктів Плану внутрішньої стійкості України.

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"Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", - казав він.

США офіційно підтвердили дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ

Чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.