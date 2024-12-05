У ніч на 5 грудня Сили оборони України збили 30 із 44 ударних російських безпілотників "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 4-5 грудня − подробиці

44 ворожих дронів летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.

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Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачені, а ще один полетів до Білорусі.

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Ворог також ударив по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.