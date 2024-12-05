У ніч на 5 грудня Сили оборони України збили 30 із 44 ударних російських безпілотників "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 4-5 грудня − подробиці

44 ворожих дронів летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.

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Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачені, а ще один полетів до Білорусі.

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Ворог також ударив по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч на 4 грудня ППО України збила 29 із 50 ударних російських безпілотників "Шахед".

У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників.

Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.

110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Сили оборони збили майже 30 російських ударних безпілотників
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Сили оборони збили майже 30 російських ударних безпілотників

18 безпілотників локаційно втрачені, а один полетів у напрямку ТОТ України.

Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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