У ніч на 5 грудня Сили оборони України збили 30 із 44 ударних російських безпілотників "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 4-5 грудня − подробиці
44 ворожих дронів летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.
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Їх збивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
12 безпілотників локаційно втрачені, а ще один полетів до Білорусі.
Ворог також ударив по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
У ніч на 4 грудня ППО України збила 29 із 50 ударних російських безпілотників "Шахед".
У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників.
Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.
110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Сили оборони збили майже 30 російських ударних безпілотників
Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.