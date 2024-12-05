Цими вихідними на вас чекає низка цікавих подій: концерт гурту O.Torvald, концерт-презентація "ЕПОХА", новорічна програма від "Дизель Шоу", маркет вінтажу від українських брендів, а також святковий ярмарок до Дня Святого Миколая. Не пропустіть найцікавіше! Концерт гурту O.Torvald ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. O.Torvald – один із найпопулярніших українських рок-гуртів, який за два десятиліття став справжнім явищем на вітчизняній музичній сцені. Їхня творчість вражає поєднанням потужного звучання, глибоких текстів і щирих емоцій. Гурт здобув широку популярність завдяки сотням концертів, участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2017", а також виступам на головних сценах великих фестивалів. O.Torvald виступав на одній сцені з такими легендами, як Linkin Park, Garbage, Evanescence і The Rasmus. За час свого існування колектив випустив дев’ять студійних альбомів. Advertisement Більше по темі СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів російських спецслужб Для теракту вони використали вибухівку, замасковану під термос. 6 грудня гурт запрошує шанувальників на неймовірний концерт, де звучатимуть пісні з нового альбому "Втома", найкращі хіти минулих років, прем’єри довгоочікуваних композицій і круті музичні колаборації. Не пропустіть цей вечір яскравих емоцій і живої музики, що заряджає силою та надихає! Особливий акцент заходу – благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Advertisement Ціна: від 750 грн. Квитки Де: Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119 Коли: 6 грудня 19:00 Гаражний розпродаж українських брендів у М17 Гаражний розпродаж українських брендів у М17 – унікальна подія для справжніх шанувальників високої моди та свідомого споживання. Цього разу маркет об’єднає як знакові речі з приватних колекцій, так і базові предмети гардеробу зі значними знижками. Це чудова можливість придбати унікальні речі від провідних українських дизайнерів за доступними цінами. Серед учасників події – такі відомі бренди, як Anna October, Etnodim, Ienki Ienki, Nadiia, Katimo, German, Bobkova, Jul, Lutiki, Londi, Paskal та інші. Кожен із них відомий своїм автентичним стилем, високою якістю та відповідальним підходом до виробництва. Advertisement Цей розпродаж – більше, ніж просто шопінг. Це спосіб підтримати українських дизайнерів, які продовжують творити навіть у складних умовах, та зробити свій внесок у благородну справу. Частина виручених коштів буде передана благодійному фонду "Тета", який допомагає забезпечити 12-й окремий загін спецпризначення засобами протиповітряної оборони. Ціна: вхід вільний Де: М17 на вулиці Антоновича, 102-104 Коли: 7 грудня з 11:00 до 20:00 Концерт-презентація "ЕПОХА"

Третя штурмова бригада запускає унікальний світовий проєкт "ЕПОХА". Задля цього об'єдналися 8 музикантів і 8 режисерів, які створили нові хіти та зняли унікальні кліпи. Цей альбом став справжнім культурним феноменом, що відображає епоху війни та підтримує тих, хто боронить нашу свободу. Advertisement Проєкт об’єднав виконавців із різних музичних напрямків — від зірок українських чартів до представників андерграундної сцени. Це не просто музика, а сильний мистецький жест, який підкреслює єдність і силу культури навіть у найважчі часи. Назва проєкту — "ЕПОХА" — символізує час змін, боротьби та надії, що переосмислюється через творчість. Альбом "ЕПОХА" — це колаборація Третьої штурмової бригади з артистами Хейтспіч, ДК ЕНЕРГЕТИК, Два Два Дев’ять [229], PVNCH, Renie Cares, Проклятий ***, Zwyntar та Пророки. Музиканти, натхненні героїзмом воїнів легендарної бригади, через свої композиції осмислюють реалії сьогодення, діляться своїми почуттями, позицією та баченням майбутнього. Advertisement Усі виручені з квитків кошти будуть спрямовані на придбання бронетранспортера М113 для бійців бригади, який поїде на передову нищити ворога. Цей альбом — це не просто музика, це внесок у нашу спільну боротьбу. Придбайте квиток, щоб підтримати ініціативу, почути потужні треки й стати частиною історичного культурного моменту! Ціна: від 700 грн. Квитки Де: Secret Place, Київ (адресу локації буде повідомлено смс-розсилкою у день події) Коли: 7 грудня з 16:00 Сольний стендап концерт Свята Загайкевича На сольному стендап-концерті Святослава Загайкевича, засновника "Підпільного стендапу", під назвою "What a Day", на вас чекає справжній феєрверк гумору. Свят презентує як свіжі жарти, так і улюблені етюди, які тепер прозвучать у новому виконанні. Комік обіцяє атмосферу, наповнену легкістю, несподіваними темами й щирими емоціями. Це ідеальна нагода відволіктися від буденності, отримати заряд позитиву та просто чудово провести час. Буде смішно, смішно і ще раз дуже смішно – приєднуйтесь! Advertisement Ціна: від 300 грн. Квитки Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1 Коли: 7 грудня 19:00 Концерт співачки Кажанна