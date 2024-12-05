Цими вихідними на вас чекає низка цікавих подій: концерт гурту O.Torvald, концерт-презентація "ЕПОХА", новорічна програма від "Дизель Шоу", маркет вінтажу від українських брендів, а також святковий ярмарок до Дня Святого Миколая. Не пропустіть найцікавіше!
Концерт гурту O.Torvald
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O.Torvald – один із найпопулярніших українських рок-гуртів, який за два десятиліття став справжнім явищем на вітчизняній музичній сцені. Їхня творчість вражає поєднанням потужного звучання, глибоких текстів і щирих емоцій. Гурт здобув широку популярність завдяки сотням концертів, участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2017", а також виступам на головних сценах великих фестивалів. O.Torvald виступав на одній сцені з такими легендами, як Linkin Park, Garbage, Evanescence і The Rasmus. За час свого існування колектив випустив дев’ять студійних альбомів.
СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів російських спецслужб
6 грудня гурт запрошує шанувальників на неймовірний концерт, де звучатимуть пісні з нового альбому "Втома", найкращі хіти минулих років, прем’єри довгоочікуваних композицій і круті музичні колаборації. Не пропустіть цей вечір яскравих емоцій і живої музики, що заряджає силою та надихає! Особливий акцент заходу – благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України.
Ціна: від 750 грн. Квитки
Де: Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119
Коли: 6 грудня 19:00
Гаражний розпродаж українських брендів у М17
Гаражний розпродаж українських брендів у М17 – унікальна подія для справжніх шанувальників високої моди та свідомого споживання. Цього разу маркет об’єднає як знакові речі з приватних колекцій, так і базові предмети гардеробу зі значними знижками. Це чудова можливість придбати унікальні речі від провідних українських дизайнерів за доступними цінами. Серед учасників події – такі відомі бренди, як Anna October, Etnodim, Ienki Ienki, Nadiia, Katimo, German, Bobkova, Jul, Lutiki, Londi, Paskal та інші. Кожен із них відомий своїм автентичним стилем, високою якістю та відповідальним підходом до виробництва.
Цей розпродаж – більше, ніж просто шопінг. Це спосіб підтримати українських дизайнерів, які продовжують творити навіть у складних умовах, та зробити свій внесок у благородну справу. Частина виручених коштів буде передана благодійному фонду "Тета", який допомагає забезпечити 12-й окремий загін спецпризначення засобами протиповітряної оборони.
Ціна: вхід вільний
Де: М17 на вулиці Антоновича, 102-104
Коли: 7 грудня з 11:00 до 20:00
Концерт-презентація "ЕПОХА"
Третя штурмова бригада запускає унікальний світовий проєкт "ЕПОХА". Задля цього об'єдналися 8 музикантів і 8 режисерів, які створили нові хіти та зняли унікальні кліпи. Цей альбом став справжнім культурним феноменом, що відображає епоху війни та підтримує тих, хто боронить нашу свободу.
Проєкт об’єднав виконавців із різних музичних напрямків — від зірок українських чартів до представників андерграундної сцени. Це не просто музика, а сильний мистецький жест, який підкреслює єдність і силу культури навіть у найважчі часи. Назва проєкту — "ЕПОХА" — символізує час змін, боротьби та надії, що переосмислюється через творчість.
Альбом "ЕПОХА" — це колаборація Третьої штурмової бригади з артистами Хейтспіч, ДК ЕНЕРГЕТИК, Два Два Дев’ять [229], PVNCH, Renie Cares, Проклятий ***, Zwyntar та Пророки. Музиканти, натхненні героїзмом воїнів легендарної бригади, через свої композиції осмислюють реалії сьогодення, діляться своїми почуттями, позицією та баченням майбутнього.
Усі виручені з квитків кошти будуть спрямовані на придбання бронетранспортера М113 для бійців бригади, який поїде на передову нищити ворога. Цей альбом — це не просто музика, це внесок у нашу спільну боротьбу. Придбайте квиток, щоб підтримати ініціативу, почути потужні треки й стати частиною історичного культурного моменту!
Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Secret Place, Київ (адресу локації буде повідомлено смс-розсилкою у день події)
Коли: 7 грудня з 16:00
Сольний стендап концерт Свята Загайкевича
На сольному стендап-концерті Святослава Загайкевича, засновника "Підпільного стендапу", під назвою "What a Day", на вас чекає справжній феєрверк гумору. Свят презентує як свіжі жарти, так і улюблені етюди, які тепер прозвучать у новому виконанні. Комік обіцяє атмосферу, наповнену легкістю, несподіваними темами й щирими емоціями. Це ідеальна нагода відволіктися від буденності, отримати заряд позитиву та просто чудово провести час. Буде смішно, смішно і ще раз дуже смішно – приєднуйтесь!
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1
Коли: 7 грудня 19:00
Концерт співачки Кажанна
Кажанна – молода, але вже добре впізнавана співачка, яка стрімко завойовує серця слухачів своїм унікальним голосом, чуттєвими текстами й атмосферною музикою. Її творчість – це синергія глибоких емоцій, проникливих мелодій і тем, що торкаються найпотаємніших струн душі. Її пісні "Пазл", "Плач", "Жалі" та "Ти гірка" вже здобули популярність і стали уособленням нового звучання української музики.
На своєму першому сольному концерті Кажанна презентує дебютний альбом "Рукокрила", який є важливою віхою в її творчій кар’єрі. Ви не лише почуєте вже відомі й улюблені пісні, а й матимете можливість першими насолодитися новими композиціями, які співачка виконає спеціально для своїх шанувальників.
Приходьте, щоб підтримати молодий талант, насолодитися якісною українською музикою і відкрити для себе нові улюблені пісні. Кажанна обіцяє створити вечір, що запам’ятається надовго!
Ціна: від 590 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 7 грудня 19:00
Концерт "ДИЗЕЛЬ ШОУ": новорічна програма
Напередодні 2025 року улюблені "Дизель Шоу" підготували святкову програму, яка стане ідеальним завершенням року. На вас чекають найкращі жарти 2024-го у виконанні зіркової команди: Єгора Крутоголова, Вікторії Булітко, Олександра Бережка, Яни Глущенко, Євгена Сморигіна, Євгена Гашенка, Дмитра Танковича та Юлії Мотрук.
Традиційно до учасників шоу завітають друзі колективу – Назар Задніпровський, Олександр Ярема та Кіра Подольська. Святкову атмосферу доповнять виступи запрошених зірок і безліч приємних сюрпризів, які зроблять вечір незабутнім.
Ціна: 350-2500 гривень
Де: МЦКМ Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 6-8 грудня, 17:30
Святковий ярмарок у Музеї Гончара
Цього року на ярмарку збереться понад півсотні народних майстрів з усієї України, щоб створити для вас справжню атмосферу зимового свята. Тут ви знайдете все необхідне для Різдва: унікальні подарунки для близьких, гончарний посуд, ароматні свічки для святкового столу, а також традиційні солом'яні дідухи, "павуки", ангелів і ялинкові прикраси.
На святковому ярмарку буде й вишитий, тканий, плетений та в’язаний одяг, прикраси, а також іграшки для дітей, виготовлені з природних матеріалів — дерева, соломи, глини, тканини, кукурудзиння та паперу. Це чудова нагода поринути у святковий настрій, підтримати українських майстрів і придбати унікальні речі, сповненні тепла й народних традицій.
Ціна: 100 грн, пільговий квиток — 50 грн. Діти до 16 років, ветерани та військовослужбовці безоплатно.
Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19
Коли: 7-8 грудня, 11:00-19:00
Поп-ап з їжею та керамікою в Avangarden
На події ви зможете зануритися в унікальний світ опішнянських традицій: скуштувати місцеві страви в авторській інтерпретації та познайомитися з мистецькою та ужитковою керамікою з історичного центру українського гончарства. У підбірці дослідниці Полтавщини будуть представлені роботи сучасних гончарів і малювальниць, які зберігають і розвивають культурну спадщину краю.
Для гостей буде можливість придбати традиційні опішнянські глечики, куманці, тарілки, миски, а також декоративні скульптури у вигляді левиків, баранців та інших зооморфних фігур.
На святковому столі вас чекають кулінарні перлини Опішні: качана каша з гарбузом, ароматна булочка з малиновим маслом, гнічені сливи з волоським горіхом, традиційна верещака на терновій гілці та соковиті галушки з вишнями.
Ціна: вхід вільний
Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а
Коли: 7-8 грудня з 11:00
Маркет вінтажу та українських брендів
Маркет вінтажу та українських брендів – це подія для тих, хто цінує унікальні речі з історією та стильні сучасні вироби від українських дизайнерів. Тут ви знайдете ексклюзивні прикраси, оригінальний одяг, предмети для дому та вінтажні скарби, які доповнять ваш гардероб та інтер’єр.
15% від виручених коштів організатори та продавці передадуть на підтримку Збройних сил України. Це не лише можливість придбати стильні речі, а й зробити свій внесок у підтримку ЗСУ.
Ціна: вхід 200 грн
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 7-8 грудня з 12:00