Президент України Володимир Зеленський підписав указ запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії, йдеться на сайті Президента.
Санкції проти проросійської влади в Грузії − подробиці
"Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії – протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти", − пояснив Зеленський.
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Він зауважив, що якщо вчасно не відреагувати або відреагувати не принципово, це призведе до втрати десятиліть, а країни будуть позбавлені свободи.
"Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви", − додав Зеленський.
Україна запровадила санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 поплічників.
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За словами українського лідера, це саме ті люди, хто "продає інтереси Грузії та людей".
"І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", – підсумував Зеленський.
У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо
Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.
На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.
Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.
У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.