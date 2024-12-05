Президент України Володимир Зеленський підписав указ запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії, йдеться на сайті Президента.

Санкції проти проросійської влади в Грузії − подробиці

"Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії – протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти", − пояснив Зеленський.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він зауважив, що якщо вчасно не відреагувати або відреагувати не принципово, це призведе до втрати десятиліть, а країни будуть позбавлені свободи.

"Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви", − додав Зеленський.

Україна запровадила санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 поплічників.

За словами українського лідера, це саме ті люди, хто "продає інтереси Грузії та людей".

"І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", – підсумував Зеленський.

У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо

Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.

Advertisement

На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.