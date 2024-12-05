У європейських столицях триває дискусія про введення іноземних військ на територію України, пише De Volkskrant, цитуючи міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Розміщення іноземних військ в Україні − що треба знати

За його словами, це питання досі перебуває ще в зародковому стані.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Усе, що я зараз говорю про це, передчасно. Але ця дискусія зараз почалася в кількох столицях і, можливо, набирає обертів", − пояснив міністр.

Він зауважив, що Росія тепер має перевагу й "дорого продаватиме свою ведмежу шкуру".

Advertisement

"Вони можуть сидіти, склавши руки та чекати... Жодна угода не може бути укладена без участі українців, вони повинні бути за столом переговорів. Вони готові вести переговори, але з хорошою стартовою позицією, і для цього їм потрібно якомога більше військових ресурсів", − додав Брекельманс.

Нідерландський міністр впевнений у тому, що російський лідер Владімір Путін знову нападе на Україну за відсутності в неї суттєвих гарантій безпеки.

Більше по темі Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади Вони спрямовані на засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 поплічників.

"Україні знадобляться гарантії безпеки, адже ми знаємо, що Путін може почати тестувати цю угоду вже на другий день", − підсумував Брекельманс.

Німеччина може розмістити миротворчі сили в Україні для гарантування миру

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні. Однак вона зауважила, що присутність військ Німеччини можлива лише у випадку припинення вогню.

Advertisement

Для відправлення військ ЄС необхідна згода всіх держав-членів, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.

Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.