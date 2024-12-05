Служба безпеки України затримала організатора "схем для ухилянтів", який працював на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.

Ексдепутат організовував втечу ухилянтів до Росії − подробиці

Його спіймали в серпні цього року, коли той у ластах намагався перепливти ділянку Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до Росії.

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Зловмисник перебував у контакті з представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні та після втечі до Росії хотів брати участь в ІПСО від ФСБ.

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Організатором "схем для ухилянтів" виявився 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії "Держава".

Агент спершу адміністрував уже створені, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним інструкції щодо уникнення призову. Він пропонував їм втекти до ворога через заздалегідь підготовлені маршрути.

Фото: скріншот / Служба безпеки України

Для розробки шляхів втечі через лісові стежки або водойми, він розвідував ці ділянки держкордону, позначав їх на картах та надсилав своїм клієнтам.

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Яке покарання загрожує ексдепутату, який організовував втечу ухилянтів до Росії

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше злочинні дії фігуранта кваліфікували за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів російських спецслужб

Служба безпеки та Національна поліція раніше затримали двох малолітніх російських агентів, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність.

28 листопада вони скоїли теракт у Вишгородському районі на Київщині.

Агенти підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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СБУ також затримала п’ятьох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали об’єкти у Кіровоградській та Вінницькій областях.