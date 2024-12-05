Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України успішно атакували систему російського підсанкційного "Газпромбанку", повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

ГУР паралізувало роботу "Газпромбанку" − подробиці

"Газпромбанк" входить до трійки найбільших банків Росії.

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Унаслідок DDoS-атаки клієнти банку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача. Сотні тисяч росіян були не в змозі здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через  додатки "Газпромбанку".

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Атака заблокувала роботу терміналів "Газпромбанку" по всій Росії.

За даними поінформованого джерела в ГУР, у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Подібна проблема виникла у громадському транспорті Воронежа.

Через призупинення роботи терміналів Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку й лише в касах.

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Його затримали, коли той у ластах намагався перепливти ділянку Дніпра на кордоні з Білоруссю.

Російські медіа своєю чергою підтвердили DDOS-атаку на сайт "Газпромбанку", який припинив відкриватися у Франції та Німеччині. Не запускався й мобільний додаток банку.

Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати.

19 листопада під удар ГУР потрапив "МТС-Банк". У роботі банку, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ, стався масштабний збій.

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18 жовтня кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську держсистему контролю руху морського транспорту.

11 жовтня фахівці ГУР здійснили кібератаку на Північно-Кавказький федеральний університет, який готує військових спеціалістів для Росії.

4 жовтня кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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