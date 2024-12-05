Від початку дії програми «Зимова єПідтримка» заявки на отримання тисячі гривень вже подали майже п’ять мільйонів українців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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1000 гривень від держави - що відомо

За його словами, з 4 грудня до цієї програми приєдналася Укрпошта.

«Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту — так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень», — зазначив Зеленський.

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Як оформити підтримку через Дію

Подати заявку через Дію можна буде до 28 лютого.

Перед оформленням потрібно оновити застосунок. Гроші зарахуються на картку Національний кешбек.

Як оформити заявку через Дію:

Оновіть Дію

Зайдіть у застосунок та натисніть Сервіси Зимова єПідтримка

Заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу

Відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть Замовити виплату та Надіслати.

Чи можна отримати тисячу гривень через Укрпошту

У Міністерстві економіки зазначили - якщо ви хочете отримати кошти через Укрпошту, подавати заявку через поштового оператора не потрібно.

За словами Надії Бігун, Укрпошта буде виплачувати зимову єПідтримку без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності. Також це стосується жителів територій, де ведуться бойові дії.

Оформити виплати через Укрпошту можна з 4 грудня.

Крім того, громадяни, які не користуються «Дією», зможуть подати заявку на виплату в банках-партнерах з 10 грудня.