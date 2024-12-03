Служба безпеки та Національна поліція затримали двох малолітніх російських агентів, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність.

СБУ затримала підлітків-терористів на Київщині − подробиці

28 листопада вони скоїли теракт у Вишгородському районі на Київщині.

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Агенти підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких дистанційно завербували російські спецслужби через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

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Фото: Служба безпеки України

Юнаки використали вибухівку, замасковану під термос. Вона була розміщена у схроні на Київщині.

Для збільшення уражальної дії "термос" начинили гайками та болтами.

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Фігуранти намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти.

Фото: Служба безпеки України

Поруч з адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, агенти встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу.

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Фото: Служба безпеки України

Згодом вони використали ще один мобільний телефон зі спеціальною програмою, яку отримали від Росії.

Їхніми діями керував представник ворожих спецслужб, замаскований під акаунтом дівчини, який обіцяв відправити зловмисникам гроші в разі виконання ворожого завдання.

Яке покарання загрожує малолітнім російським агентам

СБУ повідомила затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за скоєння особливо тяжкого злочину.

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Служба безпеки України затримала п’ятьох поплічників спецслужб ворога, які підпалювали об’єкти у Кіровоградській та Вінницькій областях.

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Для скоєння злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією від росіян.

Після цього зловмисники сподівалися отримати гроші від російських кураторів, але так і не дочекалися їх.

Служба безпеки України повідомляла про затримання агентки Головного розвідувального управління Росії на Донеччині. Вона обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони.

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