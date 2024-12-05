Біткоїн сягнув рекордної позначки у $100 тисяч. Напередодні вартість біткоїна була 95 тис. доларів, свідчать дані Binance.

Як біткоїн знову встановив рекорд − подробиці

Станом на 13:30 за Києвом курс біткоїна становив $102,652.90. Це максимальний показник за всю історію.

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Видання Reuters пише, що за 2024 рік біткойн зріс у ціні більш ніж удвічі.

Найбільший стрибок стався за чотири тижні після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, а також ряду законодавців, які виступають за посилення позицій криптовалюти.

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Біткоїн подолав історичний максимум на тлі перемоги Трампа

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.

Трамп раніше пообіцяв зробити правила криптовалют більш дружніми, а Республіканська партія зміцнила контроль над Конгресом, підвищуючи шанси проштовхнути свій порядок денний.

13 листопада біткоїн сягнув рекорднов позначки у $93 тисяч.

21 листопада біткоїн перетнув позначку в $97 тисяч.