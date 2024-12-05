Російська армія стикається зі значним зменшенням кількості нових контрактників і добровольців попри збільшення фінансових стимулів і пільг, включно з обіцянками списати борги за кредитами.

Криза в російській армії − подробиці

За оцінками Яніса Клюге, дослідника німецького Інституту міжнародної безпеки, які він зробив на основі даних федерального бюджету РФ, у третьому кварталі 2024 року російська армія щодня залучала близько 700 новобранців.

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Це майже на 30% менше, ніж у другому кварталі, коли в середньому щодня записувалися 1 020 осіб, що загалом становило близько 92 900 новобранців за три місяці.

Щоб стимулювати призов, президент Росії Владімір Путін збільшив розмір "підйомних" для новобранців з 195 000 до 400 000 рублів (з 1 950 до 4 000 доларів США). Щомісячні виплати також значно зросли, досягнувши в середньому 900 000 рублів (9 000 доларів) на рік, тобто вп'ятеро більше.

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Однак, незважаючи на збільшення бонусів за підписання контракту, бюджетні витрати на ці стимули скоротилися з 18,1 млрд рублів (181 млн доларів) у другому кварталі до 16,1 млрд рублів (161 млн доларів) у третьому, тобто на 12%, що свідчить про зменшення кількості охочих підписати контракт.

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Клюге зазначає, що ці цифри ще потребують уточнення через можливі затримки у відображенні збільшених виплат у показниках бюджету, але незалежно від цих змінних темпи набору явно сповільнились. За оцінками НАТО, набір нових солдатів недостатній для того, щоб компенсувати втрати на полі бою, які в листопаді досягли свого піку і щодня становили 1 500, з них 300 – загиблими.

Рекордні втрати Росії − що відомо

У вересні британська розвідка повідомила, що середньодобові втрати становили 1 271 солдатів убитими або важко пораненими, що є найвищим показником з початку війни. Попередній пік був зафіксований у травні 2024 року під час російського наступу на Харків, коли щоденні втрати становили 1 262 особи.

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За оцінками західних розвідок, загальні втрати Росії у війні становлять 610 000 осіб, у тому числі 200 000 убитими і 400 000 пораненими. Пентагон озвучує схожі цифри: 615 000, з них 115 000 загиблими.

В той же час втрати України, згідно з західними джерелами, коливаються від 60 000 до 100 000 вбитими і близько 400 000 пораненими. Однак точну кількість встановити важко, оскільки деякі солдати, які можуть вважатися зниклими безвісти або загиблими, не завжди відображаються в офіційній статистиці.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що загинуло менше 80 000 українських військовослужбовців.