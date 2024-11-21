Біткоїн сягнув рекордної позначки у $97 тисяч. Напередодні вартість біткоїна була 93 тис. доларів, свідчать дані Binance.

Як біткоїн знову встановив рекорд − подробиці

Станом на 12:37 за Києвом курс біткоїна становив $97,567.72. Це максимальний показник за всю історію.

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Інвестори вважають, що біткоїн перевищить позначку $100 тисяч до кінця 2024 року.

Reuters зазначило, що з моменту виборів у США до біржових фондів, що торгують біткойнами, в США надійшло понад 4 мільярди доларів.

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Акції, пов'язані з криптовалютами, злетіли разом з ціною біткойна, а акції біткойн-майнера MARA Holdings за ніч зросли майже на 14%, в той час як збиткова компанія MicroStrategy, яка купувала біткойн, зросла на 10% і її ринкова капіталізація перевищила $100 мільярдів.

Біткоїн подолав історичний максимум на тлі перемоги Трампа

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.

Трамп раніше пообіцяв зробити правила криптовалют більш дружніми, а Республіканська партія зміцнила контроль над Конгресом, підвищуючи шанси проштовхнути свій порядок денний.

13 листопада біткоїн сягнув рекорднов позначки у $93 тисяч.