У Курській області Росія використовує північнокорейських військових для охорони, повідомив Центр національного спротиву.
Росіяни відправили північнокорейців на чергування − подробиці
Замість залучення корейців до бойових дій, російське керівництво відправило їз на чергування на спостережних пунктах, блокпостах, а також призначило охороняти райони зосередження військ, підпорядкувавши їх 11-й десантно-штурмовій бригаді.
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За даними ЦНС, залучення північнокорейців дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій.
Це своєю чергою створило можливість перекинути їх ближче до передової.
Війська КНДР у Курській області − що відомо
Північнокорейські війська в Курській області скаржаться на нестачу їжі. Наразі для вирішення проблеми країна-агресор відправила заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу генерал-майора Мєвлютова.
Світ недостатньо реагує на те, що у РФ роблять з українськими полоненими, - Зеленський
До російських бойових підрозділів вже приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Вони були направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Зараз у резерві російської армії перебуває ще 9 тис. північних корейців.
На початку жовтня українська розвідка повідомила, що Пхеньян надіслав свої війська для підсилення російських військ в Україні.