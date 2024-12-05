У Курській області Росія використовує північнокорейських військових для охорони, повідомив Центр національного спротиву.

Росіяни відправили північнокорейців на чергування − подробиці

Замість залучення корейців до бойових дій, російське керівництво відправило їз на чергування на спостережних пунктах, блокпостах, а також призначило охороняти райони зосередження військ, підпорядкувавши їх 11-й десантно-штурмовій бригаді.

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За даними ЦНС, залучення північнокорейців дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій.

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Це своєю чергою створило можливість перекинути їх ближче до передової.

Війська КНДР у Курській області − що відомо

Північнокорейські війська в Курській області скаржаться на нестачу їжі. Наразі для вирішення проблеми країна-агресор відправила заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу генерал-майора Мєвлютова.

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Президент України зазначив, що навіть найбільш масштабні російські злочини поступово забувають у світі.

До російських бойових підрозділів вже приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Вони були направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Зараз у резерві російської армії перебуває ще 9 тис. північних корейців.

На початку жовтня українська розвідка повідомила, що Пхеньян надіслав свої війська для підсилення російських військ в Україні.

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