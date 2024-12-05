У Варшаві 4 грудня відбулася акція солідарності, спрямована на підтримку грузинського народу, який нині бореться за свободу, справедливість і демократичні цінності.

Ініціаторами заходу стали соціальна ініціатива Євромайдан-Варшава спільно з Комітетом захисту демократії (KOD).

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Акція солідарності з Грузією у Варшаві - подробиці

Учасники акції закликали міжнародну спільноту підтримати грузинських демократів у їхній боротьбі за свободу слова, чесні вибори та верховенство права.

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Польські та українські активісти, об’єднавшись, продемонстрували, що боротьба за демократію – це спільна справа, і міжнародна солідарність може змінити хід історії.

У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо

Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.

На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

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У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.