Військові з Північної Кореї в Курській області РФ скаржаться на нестачу харчів, якими їх має забезпечувати Росія, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

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Наразі для вирішення проблеми країна-агресор відправила заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу генерал-майора Мєвлютова.

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Він наказав видати військовим із Північної Кореї індивідуальні пайки з продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади Росії.

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За даними ГУР, військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів армії держави-агресора, які беруть участь у бойових діях у Курській області Росії, зокрема — 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 11 ОДШБр.

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Дві тисячі військових КНДР вже у бойових підрозділах армії РФ

До російських бойових підрозділів вже приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Вони були направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Зараз у резерві російської армії перебуває ще 9 тис. північних корейців.

На початку жовтня українська розвідка повідомила, що Пхеньян надіслав свої війська для підсилення російських військ в Україні.

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Kyiv Post з посиланням на ГУР повідомляв, що  шість північнокорейських офіцерів загинули під час ракетного удару, а ще 18 північнокорейських військових нібито дезертували зі своїх позицій біля України.

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