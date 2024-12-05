Український лідер зауважив, що завдяки їхній самовідданості вдається рятувати життя і захищати країну.

Зеленський зазначив , що в Міжнародний день волонтера висловлює вдячність усім українцям, іноземним друзям та небайдужим людям, які об’єднують зусилля задля допомоги Україні.

Президент України зазначив, що навіть найбільш масштабні російські злочини поступово забувають у світі.

СБУ наголосила, що в День волонтера вони висловлюють щиру подяку всім, хто долучається до боротьби за свободу. Завдяки небайдужості волонтерів, невеликі пожертвування стають вагомим внеском у перемогу.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що символічно, що День волонтера припадає на дату, поруч із Днем Збройних Сил України.

Він наголосив, що так само як сотні тисяч волонтерів стали пліч-о-пліч з українськими захисниками у 2014 році, цей рух лише посилився і розширився під час повномасштабного вторгнення.

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Головком зауважив, що нині український волонтерський рух є найпотужнішим у світі.

За словами Сирського, керуючись принципом "або ти у війську, або ти для війська", українські волонтери надають незамінну допомогу. Кожен захисник відчуває турботу та підтримку волонтерів. Генерал зазначив, що завдяки самовідданості волонтерів, ЗСУ успішно протистоять гнітючому противнику, який має значну перевагу в силах та ресурсах.

Він підсумував, що стійкість української армії була б неможлива без волонтерських зборів, які забезпечують військових необхідним обладнанням та екіпіровкою.

Міжнародний день волонтера – що треба знати

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року.

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Перший волонтерський проєкт здійсненили після Першої світової, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, за участю німецької та французької молоді.

В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках XX ст. Офіційно його визнали 10 грудня 2003 року. Нинв він регламентується Законом "Про волонтерську діяльність".