Новообраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Девіда Сакса на нову посаду, відповідальну за розробку політики американської адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют.

Сакс — подкастер, підприємець та інвестор, який підтримує тісні стосунки з мільярдером Ілоном Маском, повідомляє The Guardian.

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Трамп запропонував кандидатуру подкастера на нову посаду

Новий президент США зазначив, що запросив Сакса до федерального уряду для зміцнення криптоіндустрії та штучного інтелекту.

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Трамп вважає, що Сакс допоможе посилити «дві сфери, які мають вирішальне значення для майбутньої американської конкурентоспроможності».

«Він працюватиме над правовою базою, щоб криптоіндустрія отримала необхідну їй ясність і могла процвітати в США... Він буде захищати свободу слова в інтернеті і відводити нас від упередженості і цензури великих технологій», - додав новообраний президент США.

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Також Трамп призначив Сакса очільником президентської Ради радників з питань науки і технологій - незалежного комітету експертів, історично відповідального за допомогу президентам у прийнятті важливих рішень і розробку науково обґрунтованих рекомендацій з питань політики.

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Девід Сакс, відомий техноінвестор і колишній керівник PayPal, є активним учасником політичного життя США.

Він організовував збір коштів на кампанію Трампа. В

Також Сакс тісно співпрацює з Ілоном Маском, зокрема, допомагав йому придбати Twitter.

Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади

Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Найрезонанснішими кандидатурами майбутньої адміністрації, які запропонував Трамп, були такі:

сенатор від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря

телеведучий Fox News Піт Хегсет на пост глави Пентагону

конгресмен від Флориди Метт Гетц на посаду генпрокурора США (але той відмовився через серію скандалів, і його замінили на ексгенпрокурора Флориди Пем Бонді)

мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі на пост керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду

колишня керівниця компанії WWE − Лінда Макмен на посаду керівниці Міністерства освіти США

Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.

Окружна суддя Штатів Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта про закриття кримінальної справи проти новообраного 47-го президента США.