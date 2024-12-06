У Сирії повстанці продовжують наступальні дії на війська Башара Асада та вже наблизилися до міста Хомс, яке відкриває шлях до столиці Дамаск, повідомляє Reuters.

Повстанці у Сирії захоплюють міста на шляху до столиці

Повстанці заявили, що вони захопили міста Талбіса та Растан, наблизившись на кілька кілометрів до Хомса.

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Хомс - основне місто на перехресті доріг, яке зв'язує столицю Дамаск із прибережними районами, підконтрольними режиму Асада.

Сирійську повстанці скористалися швидким захопленням Алеппо на півночі та Хами у західно-центральній Сирії, просуваючись до Хомса.

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Оперативний штаб повстанців закликав жителів Хомса приєднатися до повстання.

Захоплення Хомса повстанцями відріже уряд Асада від узбережжя, де розташовані важливі військові бази.

Російські війська намагаються утримати місто, руйнуючи інфраструктуру, щоб сповільнити наступ повстанців.

Більше по темі Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами Захоплення Хами завдасть серйозного удару по режиму президента Сирії.

Сирійський центр з прав людини повідомляє про масову втечу цивільного населення з Хомса до прибережних міст Латакія і Тартус.

Наступ повстанців у Сирії - що відомо

4 грудня сирійські повстанці, очолювані екстремістським угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам", продовжують свій наступ, загрожуючи місту Хама. 5 грудня повстанці захопили Хаму.

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2 грудня у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці. Ситуація для росіян у Сирії погіршується.

Російські війська зазнають значних втрат під час боїв у Сирії, що змусило Москву замінити командувача своїми військами в країні генерала Сергія Кисєля.

30 листопада урядові війська заявили, що тимчасово відходять з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань.

Свій наступ проти урядових військ Башара Асада сирійські повстанці розпочали 28 листопада.