Унаслідок обстрілу в ніч проти 21 листопада на Запорізькій атомній електростанції внаслідок російського обстрілу знеструмлена одна із двох ліній живлення, повідомило Міністерство енергетики.

Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена: станція під загрозою

Міністр Енергетики Герман Галущенко зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС знову критична: через обстріли росіян станція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту.

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У разі відключення останньої лінії на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут, що порушує умови безпечної експлуатації та загрожує аварією.

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Галущенко наголосив, що єдиний вихід із цієї ситуації – повернення ЗАЕС під контроль України, і закликав міжнародне товариство посприяти цьому.

Сьогодні у Відні відбудеться засідання МАГАТЕ, де це питання буде обговорено.

Енергетики почнуть відновлювати повноцінне живлення станції, коли це дозволить безпекова ситуація.

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Енергетики України в жовтні відновили живлення Запорізької АЕС

Українські енергетики 22 жовтня відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

21 жовтня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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Якщо буде пошкоджена і друга лінія, на Запорізькій АЕС станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.