Президент Володимир Зеленський у День святого Миколая відвідав пацієнтів лікарні "Охматдит".

Зеленський привітав дітей із Днем святого Миколая

"Охматдит". Привітав маленьких пацієнтів із Днем святого Миколая, поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями", - написав він.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент України зазначив, що війна принесла дітям багато всього, чого в дитинстві не повинно бути.

"Але, попри все, вони залишаються дітьми, і маємо робити все, щоб вони мали щасливе й безпечне дитинство. Пишаємося нашими дітьми і всіма, хто бореться та працює заради їхнього майбутнього", - додав Зеленський.