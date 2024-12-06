Президент Володимир Зеленський у День святого Миколая відвідав пацієнтів лікарні "Охматдит".
Зеленський привітав дітей із Днем святого Миколая
"Охматдит". Привітав маленьких пацієнтів із Днем святого Миколая, поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями", - написав він.
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Президент України зазначив, що війна принесла дітям багато всього, чого в дитинстві не повинно бути.
"Але, попри все, вони залишаються дітьми, і маємо робити все, щоб вони мали щасливе й безпечне дитинство. Пишаємося нашими дітьми і всіма, хто бореться та працює заради їхнього майбутнього", - додав Зеленський.
Відновлення лікарні "Охматдит" − що відомо
8 липня Росія масовано обстріляла Київ. Це був один з найбільш потужних ударів по столиці.
Окупанти цинічно поцілили по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит".
Два корпуси лікарні не підлягають відновленню, замість них планують збудувати новий корпус.
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Своєю чергою уряд Німеччини виділив 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні.
На збір від UNITED24 та Monobank для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень, українці пожертвували вже понад 300 млн гривень.
16 серпня благодійний фонд "Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні.