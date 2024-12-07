Росіяни стали частіше розстрілювати українських військовополонених. Останнім часом таких випадків фіксують більше.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росіяни стали частіше вбивати українських військовополонених

Омбудсмен наголосив, що йдеться про розстріл російськими солдатами українських військовополонених. З юридичної точки зору це трактується як воєнний злочин РФ.

«Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини», - сказав Лубінець.

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За його словами, раніше більшість таких випадків ставали відомі завдяки даним розвідувальних органів. Тепер вбивства, які вчиняють росіяни, фіксують на відео за допомогою дронів.

«Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують», - сказав уповноважений ВР із прав людини.

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Розстріли українських військовополонених

Цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

Останнім часом інформації про жорстокі вбивства, які вчиняють окупанти, стало більше.

29 листопада стало відомо, що росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Донеччині. Ще п’ятьох наших воїнів вбили у Пологівському районі Запорізької області 28 листопада військові ЗС РФ.

26 листопада війська РФ вбили п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.

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21 листопада повідомлялося, що військові країни-агресора розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

11 листопада з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український омбудсмен Лубінець заявив, що росіяни, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.