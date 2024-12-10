На Курщині ЗСУ відбили десять атак, наразі одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку три російські штурми зазнали невдачі.

На Времівському напрямку зупиняли 27 штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

На Курахівському напрямку Росія 37 разів атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути пропозицію Макрона розмістити іноземні війська в Україні до набуття нею чланства в НАТО, але з чіткими гарантіями безпеки.

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На Покровському напрямку противник провів 51 наступальну дію, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. П’ять атак досі відбивають ЗСУ.

На Торецькому напрямку тривали 8 боєзіткнень поблизу Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Наразі ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 14 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

На Куп’янському напрямку противник 7 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають.

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На Харківському напрямку зафіксували 5 спроб наступу в районі Глибокого та Вовчанська.

Президент Зеленський відреагував на заклики знизити призовний вік

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики від партнерів про знищення призовного віку.

Президент Зеленський зазначив, що хоча в ЗМІ активно обговорюється можливість зниження призовного віку, пріоритетом наразі є забезпечення військових бригад необхідною технікою та проведення якісної підготовки військовослужбовців до її використання.

Він додав, що не можна вирішувати проблему недостатньої підготовки та озброєння коштом залучення молоді до військової служби.

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Український лідер зауважив, що пріоритетом є постачання ракет, зниження військового потенціалу Росії та збереження життів українців, а не зниження призовного віку. Він закцентував на тому, що зброя має бути ефективно використана на фронті, а не лежати на складах.

"Найважливіше − це спільні зусилля для завершення цієї війни. Це наш пріоритет, і саме цьому була присвячена продуктивна зустріч у Парижі. Я дякую президенту Макрону за її організацію, а також висловлюю глибоку вдячність президенту Трампу за його рішучість завершити війну справедливо", − зазначив Зеленський.

Він пояснив, що сказав новообраному президенту США Дональду Трампу, що російський лідер Владімір Путін боїться тільки його і, можливо, Китаю.

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Тільки рішучість призведе до справедливого завершення війни та відновлення міжнародного порядку Президент України Володимир Зеленський

Росія продовжує обстріли українських регіонів

У ніч проти 10 грудня російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за ніч агресор обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії поцілив по райцентру і Червоногригорівській громаді. Люди не ушкоджені", − пояснив Лисак.

У Херсонській області 9 грудня через російську агресію одна людина загинула, а семеро дістали поранень, повідомив керівник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та декілька приватних автомобілів.