Фундація української громади Мальти з 4 по 6 грудня долучилася до Паралельної конференції громадського суспільства ОБСЄ – щорічного засідання громадянського суспільства з 57 країн, яке відбувається в переддень Міністерської конференції ОБСЄ.

Учасники заходу погодили Мальтійську декларацію – одне з основних положень документа стосувалося “мобілізації зусиль для підтримки України та опору російській агресії”. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

“Це заклик до рішучіших дій з боку держав-учасниць ОБСЄ та ширшої міжнародної спільноти для посилення підтримки України в умовах безпрецедентної російської агресії”, – написали в Фундації української громади Мальти. 

Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook
Фото: Фундація української громади Мальти/ Facebook

Присутні закликали збільшити військову допомогу, щоб дозволити Україні захищати своїх людей та території, посилити санкції проти агресора та його спільників, та задовольняти енергетичні та гуманітарні потреби України. 

Українка Анна Кисіль балотується до Бундестагу
Більше по темі

Українка Анна Кисіль балотується до Бундестагу

Українка хоче стати голосом української спільноти у Німеччині.

Також йшлося про захист прав людини, забезпечення правосуддя та відповідальності винних, ефективне застосування механізмів відповідальності для забезпечення правосуддя, а також підтримку ініціативи громадянського суспільства.

Advertisement

Паралельна конференція громадянського суспільства ОБСЄ  – важливий форум для пошуку рішень наявних викликів в роботі ОБСЄ та виконання зобов’язань держав-учасниць.

Конференція об’єднує дослідників, експертів та представників дипломатичних кіл з громадянського суспільства ОБСЄ, а також з міжнародних і регіональних офісів Західної Європи, Південно-Східної Європи та Центральної Азії.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Читати далі
Майже 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС Європа
Майже 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС
Київ Пост
1д тому
Михайло Кміть: українець, який допоміг переосмислити сучасне мистецтво в Австралії Українці за кордоном
Михайло Кміть: українець, який допоміг переосмислити сучасне мистецтво в Австралії
Соломія Сивак
1д тому
Українка Анна Кисіль балотується до Бундестагу Українці за кордоном
Українка Анна Кисіль балотується до Бундестагу
Світовий Конґрес Українців
гру. 6
Понад 10 тисяч українських біженців в Латвії працевлаштовані Європа
Понад 10 тисяч українських біженців в Латвії працевлаштовані
Київ Пост
гру. 6
Спонсорований контент
" Попередній Британія запровадила санкції, які зменшать фінансові можливості Росії