“Це заклик до рішучіших дій з боку держав-учасниць ОБСЄ та ширшої міжнародної спільноти для посилення підтримки України в умовах безпрецедентної російської агресії”, – написали в Фундації української громади Мальти.

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Учасники заходу погодили Мальтійську декларацію – одне з основних положень документа стосувалося “мобілізації зусиль для підтримки України та опору російській агресії”.

Фундація української громади Мальти з 4 по 6 грудня долучилася до Паралельної конференції громадського суспільства ОБСЄ – щорічного засідання громадянського суспільства з 57 країн, яке відбувається в переддень Міністерської конференції ОБСЄ.

Присутні закликали збільшити військову допомогу, щоб дозволити Україні захищати своїх людей та території, посилити санкції проти агресора та його спільників, та задовольняти енергетичні та гуманітарні потреби України.

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Також йшлося про захист прав людини, забезпечення правосуддя та відповідальності винних, ефективне застосування механізмів відповідальності для забезпечення правосуддя, а також підтримку ініціативи громадянського суспільства.

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Паралельна конференція громадянського суспільства ОБСЄ – важливий форум для пошуку рішень наявних викликів в роботі ОБСЄ та виконання зобов’язань держав-учасниць.

Конференція об’єднує дослідників, експертів та представників дипломатичних кіл з громадянського суспільства ОБСЄ, а також з міжнародних і регіональних офісів Західної Європи, Південно-Східної Європи та Центральної Азії.