Російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій, пише Bloomberg.

Компанія Texas Instruments причетна до постачання мікросхем в Росію

Деякі російські постачальники внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами країни-агресора.

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Один із найбільших дистриб’юторів ворога вже опрацював понад 4 тис. замовлень на сотні тисяч продуктів TI на близько 6 млн доларів із початку року по серпень.

Як зазначає Bloomberg, російські дистриб’ютори отримали доступ до каталогу завдяки API (програмному інтерфейсу) компанії.

TI заперечив надання інтерфейсу російським компаніям, однак два російські портали, через які робиться багато незаконних замовлень на підсанкційні товари, швидше за все, копіюють свій контент з іншого сайту західної компанії.

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287 замовлень були "скасовані", тобто деякі клієнти або передумали, або постачальник не зміг виконати їх.

Націнки до цін TI становлять приблизно 40%, що робилося для покриття процесу перевезення та оплати.

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Більшість товарів TI потрапляють у Росію через треті країни, а замовлення можуть виконуватися через дистриб’юторів, перепродаж або старі запаси на складах. Постачаннями займаються три такі компанії:

Sure Technology;

Chipower Electronics;

Horsway Tech.

Вони всі зареєстровані у Гонконгу, а звідти в Росію товар потрапляє завдяки компанії вантажних перевезень Sea Global SCM і Аерофлоту.

Санкції проти Росії − що треба знати

9 грудня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти незаконної торгівлі золотом.

Це завдасть відчутного удару по фінансовому забезпеченню російської агресії.

19 листопада Британія запровадила нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

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Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.