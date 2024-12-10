Служба безпеки України та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині, повідомила пресслужба СБУ.

СБУ врятувала життя волонтерів − подробиці

У регіоні нейтралізували злочинну групу, яка за допомогою саморобної вибухівки намагалася підірвати волонтерів у їхньому будинку.

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Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому помешканні. Зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами.

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Вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати.

Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала двох учасників, коли ті готувалися до проникнення в помешкання потерпілих.

У фігурантів вилучили саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Більше по темі СБУ викрила інформаторів РФ, які намагалися зашкодити логістиці Сил оборони Ними виявилися місцеві безробітні 20 і 23 років, яких дистанційно завербували через Телеграм-канали.

Яке покарання загрожує злочинній групі, яка хотіла вбити сім’ю волонтерів

Двом організаторам групи вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Планується підозра їхньому спільнику.

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Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила інформаторів РФ, які намагалися зашкодити логістиці Сил оборони

Раніше Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині двох російських інформаторів, які готували координати для нової низки комбінованих по об’єктах Укрзалізниці.

Головною метою агентів було ураження вузлових станцій і залізничних ліній, через які, на думку росіян, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

СБУ також затримала організатора "схем для ухилянтів", який працював на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.

Зловмисник перебував у контакті з представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні та після втечі до Росії хотів брати участь в ІПСО від ФСБ.