Китайські компанії, під тиском економічних санкцій, скорочують експорт основних деталей, що використовуються в безпілотних літальних апаратах, зокрема, тих, що застосовуються в Україні, повідомляє Bloomberg.
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За даними джерел видання, китайські виробники почали обмежувати експорт до США та Європи критично важливих компонентів для безпілотників.
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Очікується, що на початку наступного року Пекін запровадить ще більш жорсткі обмеження, які можуть включати ліцензування експорту або обов'язкове повідомлення про поставки.
Ці заходи є відповіддю на посилення американських санкцій проти Китаю, зокрема на обмеження експорту мікросхем і напівпровідникового обладнання.
Обидві країни вдаються до торговельних воєн, що призводить до зростання цін, дефіциту товарів та пошуку альтернативних постачальників.
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Ескалація торговельної війни між США і Китаєм цього місяця призвела до значних порушень на світовому ринку мікроелектроніки.
Нові американські санкції на експорт високотехнологічних чіпів та обладнання в Китай викликали відповідні заходи з боку Пекіна, що обмежило доступ американських компаній до критично важливих матеріалів.
В результаті, ціни на мікросхеми різко зросли, а глобальні ланцюжки постачання зазнали серйозних перебоїв.
Китай припиняє операції з банками РФ, які опинилися під обмеженнями США
Китайські банки не будуть співпрацювати з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, запроваджені у листопаді.
Комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський зазначив, що багато китайських банків повністю заблокували платежі з рахунків російських компаній, що потрапили під санкції.
Ці обмеження створюють значні труднощі для російського бізнесу, оскільки Китай є одним з ключових торгових партнерів Росії.