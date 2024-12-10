Китайські компанії, під тиском економічних санкцій, скорочують експорт основних деталей, що використовуються в безпілотних літальних апаратах, зокрема, тих, що застосовуються в Україні, повідомляє Bloomberg.

Новий торговельний конфлікт між США та Китаєм - що відомо

За даними джерел видання, китайські виробники почали обмежувати експорт до США та Європи критично важливих компонентів для безпілотників.

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Очікується, що на початку наступного року Пекін запровадить ще більш жорсткі обмеження, які можуть включати ліцензування експорту або обов'язкове повідомлення про поставки.

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Ці заходи є відповіддю на посилення американських санкцій проти Китаю, зокрема на обмеження експорту мікросхем і напівпровідникового обладнання.

Обидві країни вдаються до торговельних воєн, що призводить до зростання цін, дефіциту товарів та пошуку альтернативних постачальників.

Ескалація торговельної війни між США і Китаєм цього місяця призвела до значних порушень на світовому ринку мікроелектроніки.

Нові американські санкції на експорт високотехнологічних чіпів та обладнання в Китай викликали відповідні заходи з боку Пекіна, що обмежило доступ американських компаній до критично важливих матеріалів.

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В результаті, ціни на мікросхеми різко зросли, а глобальні ланцюжки постачання зазнали серйозних перебоїв.

Китай припиняє операції з банками РФ, які опинилися під обмеженнями США

Китайські банки не будуть співпрацювати з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, запроваджені у листопаді.

Комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський зазначив, що багато китайських банків повністю заблокували платежі з рахунків російських компаній, що потрапили під санкції.

Ці обмеження створюють значні труднощі для російського бізнесу, оскільки Китай є одним з ключових торгових партнерів Росії.