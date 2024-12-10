Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки США, який невдовзі піде з посади, заявив у коментарі, який був оприлюднений у неділю, що українські Повітряні сили застосовують у бою так мало винищувачів F-16 головним чином тому, що бракує пілотів, яких можна навчити літати на цих літаках.
Салліван сказав це під час інтерв'ю на Рейганівському форумі національної оборони, і це різко контрастує з тим, що кажуть українські високопосадовці, зокрема, президент Володимир Зеленський. А він каже: в Україні є десятки досвідчених бойових пілотів, готових пройти перепідготовку на американському винищувачі, але лише деякі з них можуть пройти навчання одночасно, оскільки майже всі місця для перепідготовки заповнені.
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Можливо, Салліван висловився неточно, але важко визначити, наскільки це залежить від здібностей українських пілотів до навчання на американських винищувачах. Як з'ясував Kyiv Post, оцінки щодо цього з часом змінилися.
ФАКТЧЕК: Байден повертає ядерну зброю Україні?
Багатоцільовий винищувач американського виробництва F-16 є одним із найуспішніших бойових літаків від часів Холодної війни. Три європейські країни, що мають на озброєнні такі літаки, пообіцяли надати їх Україні: Данія (19), Нідерланди (24) та Норвегія (22). Перші шість літаків від Данії прибули в Україну в серпні.
«Що стосується F-16, то президент Байден санкціонував відправлення F-16 в Україну в травні минулого року. Зараз грудень 2024 року, а ми підготували обмежену кількість пілотів. Не тому, що ми не готові їх навчати, – ми готові. Стільки, скільки можливо. А тому, що українці не мають достатньо пілотів, щоб встигнути вчасно створити повний потенціал F-16», – сказав Салліван, додавши, що «до біса пишається» підтримкою, яку США надають українському війську.
Тут слова Саллівана суперечать повідомленням, які з'явилися в США в червні цього року, про те, що Україна має 30 досвідчених пілотів-винищувачів, готових поїхати до США для проходження перепідготовки на F-16. Представники підрозділу ВПС США, що базується в Арізоні та відповідає за підготовку іноземних пілотів на цьому літаку, заявили, що вони не мають можливості підготувати більше пілотів, якщо уряд США не змінить своїх зобов'язань перед іншими країнами-союзниками.
Скільки пілотів реально можуть готувати США
Американська інформаційна платформа Politico процитувала представника 162-го авіаполку в Тусоні, який заявив, цей підрозділ може одночасно навчати лише 30 пілотів, і наразі майже всі навчальні місця заповнені пілотами з інших країн, які експлуатують F-16, і що 162-й авіаполк не має можливості збільшити кількість пілотів для підготовки.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня висловив вдячність США за допомогу в матеріально-технічному забезпеченні, навчанні та логістичній підтримці експлуатації винищувачів F-16 для захисту повітряного простору України, але Київ має більше пілотів, ніж Америка може швидко підготувати.
«У нас є пілоти. Як ви [журналіст телеканалу «Рада», який поставив запитання] знаєте, неможливо відкликати всіх або більшість наших бойових пілотів з бою, тому що вони воюють. Зараз найголовніше – захистити наше небо. Є частина наших пілотів, які навчаються і проходять, на жаль, довготривалу підготовку... Нам потрібно скоротити час підготовки F-16, нам потрібно розширити базу підготовки F-16. Нам потрібне прискорення розгортання літаків негайно, а не через три, чотири чи п'ять років».
12 серпня Зеленський, схоже, дав зрозуміти, що Повітряні сили ЗСУ повинні шукати пілотів для польотів на подарованих F-16 деінде. На зустрічах із сенаторами Річардом Блюменталем і Ліндсі Гремом у Києві він обговорив можливість найму іноземних пілотів для керування деякими з тих F-16, які Україна має отримати, а також техніків для обслуговування літаків, оскільки достатню кількість українських пілотів неможливо підготувати досить швидко. Про це йшлося у спільній заяві, опублікованій офісами Блюменталя і Грема.
«Президент Зеленський сказав нам обом, що він буде шукати шляхи поповнення своїх Повітряних сил, створивши програму [залучення] відставних пілотів винищувачів F-16 з країн НАТО. Ми підтримуємо ці зусилля. В Україні вже воюють підрозділи борців за свободу на землі, і такі добровольці повинні воювати і в повітрі».
У жовтні, за повідомленням Wall Street Journal, планувальники підготовки ВПС США вирішили не розширювати можливості перепідготовки досвідчених українських пілотів для навчання на F-16, оскільки більшість придатних українських пілотів недостатньо володіють англійською мовою для навчання без додаткової затримки від кількох місяців до року в Інституті мов військового призначення США (DLI) в Сан-Антоніо, штат Техас.
Як США будуть навчати українських пілотів на F-16 найближчим часом
Підтримка США в найближчі місяці і роки української програми підготовки пілотів F-16 буде зосереджена не на досвідчених пілотах, а на новоприбулих курсантах, які пройдуть рік базової льотної підготовки у Великій Британії і Франції, перш ніж перейти на спеціальні курси для F-16 у США і Румунії, йдеться у статті.
Один із шести винищувачів F-16, надісланих Україні Данією, був втрачений у бою разом із пілотом 29 серпня.
У суботу Київ і Копенгаген підтвердили постачання другої партії літаків в Україну, не вказавши при цьому кількість. У січні данські офіційні особи заявили, що Копенгаген планує передати Україні загалом 19 винищувачів F-16 трьома партіями.
У повідомленнях українських військових блогерів, опублікованих минулими вихідними, кількість літаків F-16, переданих у другій партії, переважно оцінюється в 6, а загалом на озброєнні ПС ЗСУ вже 11 винищувачів.
Вважається, що українські Повітряні сили мають у десять або навіть п'ятнадцять разів менше літаків, ніж їхній потужний опонент – ПКС Росії. Згідно з опублікованою українською військовою статистикою, щодня росіяни направляють у повітряний простір України близько 150 літаків, а ще 30-50 виконують допоміжні місії в російському або міжнародному повітряному просторі.