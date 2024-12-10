Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки США, який невдовзі піде з посади, заявив у коментарі, який був оприлюднений у неділю, що українські Повітряні сили застосовують у бою так мало винищувачів F-16 головним чином тому, що бракує пілотів, яких можна навчити літати на цих літаках.

Салліван сказав це під час інтерв'ю на Рейганівському форумі національної оборони, і це різко контрастує з тим, що кажуть українські високопосадовці, зокрема, президент Володимир Зеленський. А він каже: в Україні є десятки досвідчених бойових пілотів, готових пройти перепідготовку на американському винищувачі, але лише деякі з них можуть пройти навчання одночасно, оскільки майже всі місця для перепідготовки заповнені.

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Можливо, Салліван висловився неточно, але важко визначити, наскільки це залежить від здібностей українських пілотів до навчання на американських винищувачах. Як з'ясував Kyiv Post, оцінки щодо цього з часом змінилися.

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Багатоцільовий винищувач американського виробництва F-16 є одним із найуспішніших бойових літаків від часів Холодної війни. Три європейські країни, що мають на озброєнні такі літаки, пообіцяли надати їх Україні: Данія (19), Нідерланди (24) та Норвегія (22). Перші шість літаків від Данії прибули в Україну в серпні.

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«Що стосується F-16, то президент Байден санкціонував відправлення F-16 в Україну в травні минулого року. Зараз грудень 2024 року, а ми підготували обмежену кількість пілотів. Не тому, що ми не готові їх навчати, – ми готові. Стільки, скільки можливо. А тому, що українці не мають достатньо пілотів, щоб встигнути вчасно створити повний потенціал F-16», – сказав Салліван, додавши, що «до біса пишається» підтримкою, яку США надають українському війську.

Тут слова Саллівана суперечать повідомленням, які з'явилися в США в червні цього року, про те, що Україна має 30 досвідчених пілотів-винищувачів, готових поїхати до США для проходження перепідготовки на F-16. Представники підрозділу ВПС США, що базується в Арізоні та відповідає за підготовку іноземних пілотів на цьому літаку, заявили, що вони не мають можливості підготувати більше пілотів, якщо уряд США не змінить своїх зобов'язань перед іншими країнами-союзниками.

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Скільки пілотів реально можуть готувати США

Американська інформаційна платформа Politico процитувала представника 162-го авіаполку в Тусоні, який заявив, цей підрозділ може одночасно навчати лише 30 пілотів, і наразі майже всі навчальні місця заповнені пілотами з інших країн, які експлуатують F-16, і що 162-й авіаполк не має можливості збільшити кількість пілотів для підготовки.

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Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня висловив вдячність США за допомогу в матеріально-технічному забезпеченні, навчанні та логістичній підтримці експлуатації винищувачів F-16 для захисту повітряного простору України, але Київ має більше пілотів, ніж Америка може швидко підготувати.

«У нас є пілоти. Як ви [журналіст телеканалу «Рада», який поставив запитання] знаєте, неможливо відкликати всіх або більшість наших бойових пілотів з бою, тому що вони воюють. Зараз найголовніше – захистити наше небо. Є частина наших пілотів, які навчаються і проходять, на жаль, довготривалу підготовку... Нам потрібно скоротити час підготовки F-16, нам потрібно розширити базу підготовки F-16. Нам потрібне прискорення розгортання літаків негайно, а не через три, чотири чи п'ять років».