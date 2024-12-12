Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заперечив висунуті звинувачення у держзраді та повстанні через введення воєнного стану у країні.

Посадовець пообіцяв боротися до останнього, повідомляє Yonhap.

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Президент Південної Кореї не хоче йти у відставку

У телевізійному публічному зверненні Юн заявив, що відправка військ до Національної Асамблеї під час воєнного стану не може бути прирівняна до заколоту, і водночас проігнорував заклики піти у відставку.

Юн сказав, що використав свої президентські повноваження для оголошення воєнного стану «для захисту нації і нормалізації державних справ» проти опозиції, яка паралізувала роботу уряду, назвавши це «високо вивіреним політичним рішенням».

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«Незалежно від того, чи буде мені оголошено імпічмент, чи розпочато розслідування, я буду чесно протистояти цьому», - сказав він.

Юн звинуватив опозицію в тому, що вона перешкоджає уряду, домагаючись імпічменту і скорочення необхідних бюджетних витрат, запланованих на наступний рік, заявивши, що вона «виконує шалений танець з мечами».

Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану

9 грудня мін’юст Південної Кореї заборонив президентові Юн Сок Йолю виїжджати з країни через розслідування провадження проти нього за підозрою у державній зраді.

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3 грудня під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.

За його словами, воєнний стан запровадили, щоб «не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя».

Пізніше того ж дня парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію, яка скасовує воєнний стан в країні. Однак за скасування воєнного стану не можна було голосувати, адже парламенту було заборонено працювати.