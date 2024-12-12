Цими вихідними на вас чекають неймовірні музичні події: франківський гурт KARNA, співачка LELY45, піаніст-віртуоз Євген Хмара, а також проєкти МУР і Вadactress. Крім того, не пропустіть можливість відчути магію свят разом із майстер-класами в Музеї "Садиба на Кудрявці" та насолодитися музичною подорожжю в світ Гаррі Поттера!
Karna. Найкраще за 25 років
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Франківський гурт KARNA, який заслужено називають динозаврами української альтернативної сцени, запрошує на свій виступ! Унікальний авторський стиль гурту "гуцул-метал" вже давно став їхньою візитівкою. За понад 25 років творчого шляху гурт випустив чимало хітів.
Цього вечора прозвучать такі улюблені композиції, як "Вітролом", "Маленька", "Моя мила", "Паті на Прикарпатті", "Гуцулізейшн", "Полтергейст" та інші. Атмосферу доповнять захопливе світлове шоу та масштабні відеопроєкції, а неймовірна енергетика виконавців точно не дозволить залишатися байдужим чи всидіти на місці.
До Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії
Особливістю концерту стане його благодійна мета.
Ціна: від 790 грн. Квитки
Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 13 грудня, 19:00
Різдвяна класика при свічках
Учасники String quartet Black Tie запрошують вас насолодитися різдвяною класикою у чарівній атмосфері свічок. Цей вечір обіцяє стати справжньою подорожжю у світ різдвяної магії та мелодій, що пробуджують найтепліші почуття.
Вишукане акустичне звучання струнних інструментів у поєднанні з мерехтінням сотень свічок створить незабутню атмосферу. Кожна нота, кожен звук стане частиною цього особливого музичного дійства, яке надовго залишиться у вашій пам’яті.
Ціна: від 390 грн. Квитки
Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6
Коли: 13 грудня, 19:00
МУР. "Не Романтика"
Учасники проєкту МУР присвятили себе важливій місії — знайомити аудиторію з творчістю українських поетів і прозаїків, руйнуючи стереотипи та наближаючи поезію до сучасного слухача.
Цього разу сцена ATLAS стане місцем, де поезія оживе у новому форматі. Прозвучать альбомні аранжування композицій із сенсаційного реп-мюзиклу "Ти [Романтика]", створеного на основі віршів Михайла Семенка, Василя Симоненка, Івана Багряного, Миколи Вінграновського та інших знакових поетів. Атмосферу вечора доповнить читання листів класиків, що відкриє нові грані їхньої творчості та особистості.
Ціна: від 1000 грн. Квитки
Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 13 грудня, 19:00
Концерт Євгена Хмари з оркестром ЗСУ
Піаніст-віртуоз Євген Хмара презентує унікальну програму, яка вперше в Україні поєднає різні музичні інструменти та техніки у новому форматі. Особливістю вечора стане супровід Симфонічного оркестру Збройних Сил України під управлінням маестро Дмитра Антонюка.
На сцені зберуться понад 40 музикантів, які разом створять неповторну музичну палітру. Виступ Євгена Хмари доповнять зіркові гості та яскраві колаборації.
Ціна: від 249 грн. Квитки
Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 14 грудня, 15:00 та 19:00
The Harry Potter Symphony. Part 2
Пориньте у захопливу музично-театральну подорож до світу Гаррі Поттера! Улюблені мелодії Джона Вільямса, Патріка Дойла, Ніколаса Хупера та Александра Деспла з усіх частин легендарної саги оживуть у виконанні BIGSHOW Orchestra.
Музичне дійство доповнить відеоряд із культових сцен "Поттеріани", дозволяючи відчути магію історії зовсім по-новому. А спеціальне світлове шоу створить казкову атмосферу, яка зачарує кожного глядача.
Ціна: від 390 грн. Квитки
Де: Палац культури КПІ, просп. Перемоги, 37
Коли: 14 грудня, 18:00
CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY
CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY — атмосферні вечори Caribbean із запальними танцями та живою музикою від кращих кавер-гуртів TOKYO та F.L.I.R.T.
Незмінний DJ Mustafaev створює унікальний мікс хітів різних епох і жанрів, заряджаючи енергією на весь вечір. Disco Party — ідеальна можливість зануритись у ритм музики, відчути енергію вечора та насолодитися часом у компанії друзів.
Ціна: від 250 грн
Де: CARIBBEAN CLUB вулиця Симона Петлюри, 4, Київ
Коли: 14 грудня, 18:30
Концерт LELY45
LELY45 — популярна українська артистка, яку заслужено називають ковтком свіжого повітря вітчизняної музики. Виконавиця стала першою співачкою з України, включеною у програму підтримки перспективних артистів від Apple Music. Її творчість захоплює тисячі слухачів: понад 300 тисяч відео з її музикою створено в TikTok, а пісня "Вісім" зібрала понад п'ять мільйонів переглядів на YouTube.
На цьому зимовому концерті LELY45 представить свій новий альбом. Ви матимете нагоду першими почути нові композиції, які точно не залишать вас байдужими. Окрім цього, прозвучать уже улюблені хіти артистки: "Моя душа", "Спробуй купи мене", "Всі дівчата хороші", "Давай, дивись".
Ціна: від 690 грн. Квитки
Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16
Коли: 14 грудня, 19:00
Новорічна майстерня в "Садибі на Кудрявці": створення святкової листівки
Музей "Садиба на Кудрявці" запрошує зануритися в атмосферу свята на серії творчих майстер-класів, організованих у межах виставки "Розповідь ялинки з Кудрявця". Це чудова можливість власноруч створити святкові прикраси та подарунки, відчути затишок і тепло, які наповнять ваші різдвяні дні.
Особливою подією стане майстер-клас "Новорічна майстерня", що відбудеться 15 грудня о 13:00. Учасники матимуть нагоду виготовити унікальні авторські новорічні листівки, які стануть прекрасним доповненням до святкового настрою або оригінальним подарунком для рідних і друзів.
Ціна: 150 грн (за попередньою реєстрацією)
Де: Садиба на Кудрявці вул. Кудрявська, 9, Київ
Коли: 15 грудня, 13.00
Концерт Badactress
Колишня тіктокерка, а нині співачка Вadactress запрошує на свій перший сольний концерт, який відкриває новий етап у її творчості. Кожна пісня на цьому концерті відображає етапи емоційного шляху — від закоханості до болісного розриву. Назва та обкладинка альбому натякають на класичний посібник із подолання залежностей, адже проблемні стосунки можуть стати такою ж пасткою, як і будь-яка інша залежність.
Приходьте на концерт, шоб поспівати старих і нових пісень, весело танцювати, гірко плакати та агресивно кричати. Кожен момент виступу Вadactress — це буря емоцій і незабутні враження!
Ціна: від 490 грн. Квитки
Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 15 грудня, 19:00