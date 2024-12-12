Цими вихідними на вас чекають неймовірні музичні події: франківський гурт KARNA, співачка LELY45, піаніст-віртуоз Євген Хмара, а також проєкти МУР і Вadactress. Крім того, не пропустіть можливість відчути магію свят разом із майстер-класами в Музеї "Садиба на Кудрявці" та насолодитися музичною подорожжю в світ Гаррі Поттера!

Karna. Найкраще за 25 років

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Франківський гурт KARNA, який заслужено називають динозаврами української альтернативної сцени, запрошує на свій виступ! Унікальний авторський стиль гурту "гуцул-метал" вже давно став їхньою візитівкою. За понад 25 років творчого шляху гурт випустив чимало хітів.

Цього вечора прозвучать такі улюблені композиції, як "Вітролом", "Маленька", "Моя мила", "Паті на Прикарпатті", "Гуцулізейшн", "Полтергейст" та інші. Атмосферу доповнять захопливе світлове шоу та масштабні відеопроєкції, а неймовірна енергетика виконавців точно не дозволить залишатися байдужим чи всидіти на місці.

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Особливістю концерту стане його благодійна мета.

Ціна: від 790 грн. Квитки

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Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 13 грудня, 19:00

Різдвяна класика при свічках

Учасники String quartet Black Tie запрошують вас насолодитися різдвяною класикою у чарівній атмосфері свічок. Цей вечір обіцяє стати справжньою подорожжю у світ різдвяної магії та мелодій, що пробуджують найтепліші почуття.

Вишукане акустичне звучання струнних інструментів у поєднанні з мерехтінням сотень свічок створить незабутню атмосферу. Кожна нота, кожен звук стане частиною цього особливого музичного дійства, яке надовго залишиться у вашій пам’яті.

Ціна: від 390 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

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Коли: 13 грудня, 19:00

МУР. "Не Романтика"