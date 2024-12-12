Новообраний президент США Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише CBS News.

Інавгурація Дональда Трампа − подробиці

Трамп запросив Сі відвідати інавгурацію ще на початку листопада, однак поки невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.

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Речник посольства Китаю у Вашингтоні ще не коментував цю новину.

Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. Наразі очільник уряду Угорщини Віктор Орбан обмірковує питання приїзду на інавгурацію.

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Орбан має теплі стосунки з майбутнім президентом США та відвідав його резиденцію у Флориді в березні.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він незабаром повернеться до влади та відновить мир завдяки американській силі в усьому світі", − наголосила речниця команди Трампа Каролайн Левітт.

Більше по темі Без допомоги від США Київ може протриматися щонайменше до середини 2025 року Міністр фінансів заявив, що Україні вистачить ресурсів до середини 2025 року, і наголосив на важливості довіри та переговорів з новою адміністрацією США.

Дехто з найближчого оточення Трампа є різкими критиками уряду КНР, зокрема сенатор Марко Рубіо. Сам новообраний президент пригрозив підвищити мита на товари з Китаю.

А президент Франції Еммануель Макрон став першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після того, як той виграв президентські вибори минулого місяця.

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Трамп назвав вирішення "кризи" в Україні своїм головним пріоритетом

Дональд Трамп заявив, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав "менш складною".

Новообраний президент США створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь".