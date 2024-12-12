Новообраний президент США Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише CBS News.

Інавгурація Дональда Трампа − подробиці

Трамп запросив Сі відвідати інавгурацію ще на початку листопада, однак поки невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.

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Речник посольства Китаю у Вашингтоні ще не коментував цю новину.

Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. Наразі очільник уряду Угорщини Віктор Орбан обмірковує питання приїзду на інавгурацію.

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Орбан має теплі стосунки з майбутнім президентом США та відвідав його резиденцію у Флориді в березні.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він незабаром повернеться до влади та відновить мир завдяки американській силі в усьому світі", − наголосила речниця команди Трампа Каролайн Левітт.

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Міністр фінансів заявив, що Україні вистачить ресурсів до середини 2025 року, і наголосив на важливості довіри та переговорів з новою адміністрацією США.

Дехто з найближчого оточення Трампа є різкими критиками уряду КНР, зокрема сенатор Марко Рубіо. Сам новообраний президент пригрозив підвищити мита на товари з Китаю.

А президент Франції Еммануель Макрон став першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після того, як той виграв президентські вибори минулого місяця.

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Трамп назвав вирішення "кризи" в Україні своїм головним пріоритетом

Дональд Трамп заявив, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав "менш складною".

Новообраний президент США створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь". 

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