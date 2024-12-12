Новообраний президент США Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише CBS News.
Інавгурація Дональда Трампа − подробиці
Трамп запросив Сі відвідати інавгурацію ще на початку листопада, однак поки невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.
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Речник посольства Китаю у Вашингтоні ще не коментував цю новину.
Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. Наразі очільник уряду Угорщини Віктор Орбан обмірковує питання приїзду на інавгурацію.
Орбан має теплі стосунки з майбутнім президентом США та відвідав його резиденцію у Флориді в березні.
"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він незабаром повернеться до влади та відновить мир завдяки американській силі в усьому світі", − наголосила речниця команди Трампа Каролайн Левітт.
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Дехто з найближчого оточення Трампа є різкими критиками уряду КНР, зокрема сенатор Марко Рубіо. Сам новообраний президент пригрозив підвищити мита на товари з Китаю.
А президент Франції Еммануель Макрон став першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після того, як той виграв президентські вибори минулого місяця.
Трамп назвав вирішення "кризи" в Україні своїм головним пріоритетом
Дональд Трамп заявив, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав "менш складною".
Новообраний президент США створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.
Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь".