У Москві Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського.

Першоджерелом інформації, тобто, першим, хто повідомив про це - скандальний російський блогер та чоловік, який називає себе журналістом, Олександр Невзоров.

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Kyiv Post перевірив цю інформацію. Джерела видання у секторі безпеки та оборони України підтвердили, що ліквідація Шатського - спецоперація українських розвідників:

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"Воєнні злочинці будуть покарані, незалежно від того, чи він вбивав особисто, чи розробляв зброю, яка вбивала мирних українців. Прийде справедливе покарання!", - каже співрозмовник Kyiv Post.

Більше по темі В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ Українських захисників і захисниць привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, Головне управління розвідки Міноборони, а також Головком ЗСУ Олександр Сирський.

ГУР ліквідувало Михайла Шатського

Шатський модернізував крилаті ракети X-59 до рівня X-69. Також він розробляв нові БПЛА для армії РФ.

Топпосадовець спеціалізувався на розробці та аналізі надійності систем управління космічними апаратами, застосовуючи для цього математичні моделі нейронних мереж.

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У Луганську ліквідували російського майора

19 жовтня у Луганську підірвали російського воєнного злочинця - майора Дмитра Пєрвуху.

Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України він обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».