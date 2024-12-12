У Москві Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського.
Першоджерелом інформації, тобто, першим, хто повідомив про це - скандальний російський блогер та чоловік, який називає себе журналістом, Олександр Невзоров.
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Kyiv Post перевірив цю інформацію. Джерела видання у секторі безпеки та оборони України підтвердили, що ліквідація Шатського - спецоперація українських розвідників:
"Воєнні злочинці будуть покарані, незалежно від того, чи він вбивав особисто, чи розробляв зброю, яка вбивала мирних українців. Прийде справедливе покарання!", - каже співрозмовник Kyiv Post.
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ГУР ліквідувало Михайла Шатського
Шатський модернізував крилаті ракети X-59 до рівня X-69. Також він розробляв нові БПЛА для армії РФ.
Топпосадовець спеціалізувався на розробці та аналізі надійності систем управління космічними апаратами, застосовуючи для цього математичні моделі нейронних мереж.
У Луганську ліквідували російського майора
19 жовтня у Луганську підірвали російського воєнного злочинця - майора Дмитра Пєрвуху.
Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.
На окупованих територіях України він обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».