Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки сягнули 400 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Ілон Маск – найбагатша людина у світі − подробиці

Останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив статки бізнесмена на 50 млрд доларів, тобто до 439,2 млрд доларів загалом.

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Статки Маска почали збільшуватися з кінця 2022 року.

Його бізнеси зростає і через перемогу на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа, якого бізнесмен неодноразово публічно підтримував.

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За один день після виборів бізнесмен заробив ще 26,5 млрд доларів завдяки збільшенню акцій Tesla.

Акції Tesla збільшилися на 65% порівняно з передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує пільги для електроавтомобілів, які допомагають конкурентам компанії Tesla.

Суд штату Пенсільванія дозволив Ілону Маску роздачу $1 млн виборцям

Суд штату Пенсільванія дозволив мільярдеру Ілону Маску роздавати по 1 млн доларів випадковому виборцю, який підписав петицію America PAC щодо зобов’язання підтримати право на свободу слова та носити зброю.

Більше по темі Без допомоги від США Київ може протриматися щонайменше до середини 2025 року Міністр фінансів заявив, що Україні вистачить ресурсів до середини 2025 року, і наголосив на важливості довіри та переговорів з новою адміністрацією США.

Міністерство юстиції США попереджало політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

Трамп обіцяв запросити гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

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Після перемоги на виборах новообраний президент США оголосив бізнесменів Ілона Маска та Вівека Рамасвамі керівниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE).